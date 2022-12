Michniewicz versichert: Kein Zoff mit Lewandowski

Die Gemengelage rund ums polnische Nationalteam scheint nach dem verlorenen Achtelfinale gegen Frankreich brisant. Besonders Aussagen des Anführers und Top-Torjägers geben reichlich Spielraum für Spekulationen.

Aus Katar berichtet Thiemo Müller

Sowohl Trainer Czeslaw Michniewicz, dessen Vertrag ausläuft, als auch Superstar Robert Lewandowski ließen nach dem Achtelfinal-Aus ihre Zukunft beim bzw. im polnischen Nationalteam offen. Was prompt Spekulationen schürt, das eine könnte mit dem anderen zusammenhängen. Konkret: Will Lewandowski nur weitermachen, wenn ein anderer Coach übernimmt?

Belastbare Anhaltspunkte für solche Mutmaßungen gibt es durchaus. Dass der Toptorjäger mit der von Michniewicz bevorzugten defensiven Grundausrichtung nicht gerade glücklich ist, hat er oft genug deutlich gemacht. Am Sonntagabend sagte Lewandowski: "Ich brauche Freude am Spiel, und wir brauchen diese Freude auch in naher Zukunft." Zugleich, so der 34-Jährige, gebe es unabhängig von seinem Alter "viele Dinge drumherum, die dazu führen könnten, dass dies meine letzte WM war".

In einem Atemzug mit Messi und Cristiano Ronaldo

Ob Michniewicz vom Verband überhaupt ein Angebot zur Verlängerung bekommt, scheint in der Schwebe, trotz des ersten polnischen WM-Achtelfinals seit 36 Jahren. Als Zünglein an der Waage könnte wie schon des Öfteren bei der Besetzung des Trainerpostens Lewandowskis Meinung den Ausschlag geben. Verbal tat der Coach in den vergangenen Tagen bereits alles, um seinen Kapitän bei Laune zu halten.

"Wir haben Robert nicht geholfen, ein Tor zu schießen", betonte Michniewicz nach dem 0:2 gegen Argentinien und stellte in den Raum: "Würde Messi bei uns spielen und Lewandowski bei Argentinien, dann hätte Robert fünf Tore gemacht." Auch nach dem 1:3 gegen Frankreich nannte der 52-Jährige seinen Star wieder in einem Atemzug mit Messi und Cristiano Ronaldo als einen der drei überragenden Akteure des Jahrzehnts.

Es geht darum, das Spiel zu genießen. Aber wenn wir defensiv spielen, ist keine Freude da. Robert Lewandowski

Lobeshymnen, die unzweifelhafte Wertschätzung ausdrücken, sich aber eben auch als Methode zur Besänftigung deuten ließen. Schließlich werden Lewandowskis jüngste Aussagen einmal mehr als Kritik am Trainer interpretiert: "Es geht darum, dass man das Spiel genießen muss. Aber wenn wir defensiv spielen, ist keine Freude da."

Seine Philosophie würde der bekennende Defensivpapst Michniewicz wohl aber auch künftig nicht maßgeblich verändern, wie er ehrlich einräumt: "Würden wir gegen Andorra und San Marino spielen, dann würde Robert immer fünf Tore schießen, und wir hätten diese Diskussion nicht", führte Michniewicz aus. "Aber wir haben andere Gegner und einen anderen Stil als Frankreich oder Portugal. Deshalb ist Roberts Situation schwierig. Doch das heißt nicht, dass er im Nationalteam keine Tore schießen kann. Das hat er bewiesen, er ist auf dem Feld nicht isoliert."

Wir haben ein super Verhältnis. Ich weiß, dass Robert mich nicht kritisieren will. Czeslaw Michniewicz

Im selben Atemzug wies Michniewicz die Deutung vehement zurück, mit Lewandowski überkreuz zu liegen: "Wir haben ein super Verhältnis. Ich weiß, dass Robert mit seinen Aussagen mich nicht kritisieren will." Unbenommen bleibt davon allerdings auch diese mögliche Variante: Lewandowski bringt wirklich Verständnis für Michniewicz' taktische Grundausrichtung auf - und tritt trotzdem zurück.

Wohin sich die Gemengelage in naher Zukunft noch entwickeln wird, war vor der Abreise aus Katar für Außenstehende jedenfalls nicht absehbar. Und einiges spricht dafür, dass sogar Michniewicz und Lewandowski selbst noch darüber rätseln.