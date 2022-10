"Michi ist Teil der Lösung": Wimmer genießt den Moment und darf in Dortmund ran

Zweites Spiel, zweiter klarer Sieg: Der VfB Stuttgart tankt nach der Trainerentlassung von Pellegrino Matarazzo weiter Selbstvertrauen unter Michael Wimmer. Der 42-jährige Interimscoach wünscht sich auch schon was für sein drittes Spiel.

Michael Wimmer wird mindestens bis zum Wochenende Trainer des VfB Stuttgart bleiben. Das hatte sich zwar auch schon vor dem Mittwochabend im DFB-Pokal angedeutet, wurde im Anschluss an die eindrucksvolle 6:0-Torgala gegen das überforderte Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld aber auch von offizieller Seite bestätigt.

Der 42-Jährige, der nach der jüngsten Entlassung von Pellegrino Matarazzo von seinem Co-Traineramt interimsweise zum Chef aufgestiegen war, wird die Schwaben somit auch in der Bundesliga bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) betreuen.

Das hat Sven Mislintat nach dem Sieg mit einem halben Dutzend an Toren gegenüber "Sky" bestätigt. "Das ist für mich ein sehr, sehr angenehmes Thema", so der Sportdirektor. "Es verschafft uns erstens Zeit, die bestmögliche Lösung zu finden. Und eins ist auch klar: Auch wenn ein anderer kommt, ist Michi Teil der Lösung." Teil des Trainerteams nämlich wird Wimmer, so der jetzige Stand, definitiv bleiben.

Wimmer empfindet "Glücksgefühle"

Ob und wann ein anderer Coach - gehandelt werden vor allem Alfred Schreuder (49) von Ajax Amsterdam und der aktuell vereinslose Jess Thorup (52) - kommt, kommentierte Mislintat indes nicht. Der 49-Jährige wollte auch die beiden Kandidaten nicht nennen: "Weder würde ich die Namen bestätigen an dieser Stelle noch gibt es eine Tendenz. Klar ist, der Michi sitzt am Wochenende auf der Bank."

Und Wimmer selbst? Der genießt den Augenblick und freute sich allen voran über den klaren Sieg gegen den Zweitliga-Letzten mit sechs erzielten Toren und den damit verbundenen zweiten Erfolg am Stück unter seiner Führung nach dem 4:1 gegen Bundesliga-Schlusslicht Bochum zuletzt. Gerade das zwischenzeitliche 4:0 von Silas Katompa Mvumpa gefiel ihm dabei richtig: "Das war das schönste Tor, aber so etwas machst du nur, wenn du Selbstvertrauen hast."

Wimmer weiter: "In beiden Spielen sind wir richtig gut ins Spiel gekommen." Das sei der Schlüssel gewesen. Seine Erfolge als Chefcoach nach jahrelanger Co-Trainer-Tätigkeit würden derweil natürlich auch ganz persönlich "Glücksgefühle" auslösen. "Aber vor allem freut es mich für die Mannschaft, dass wir jetzt eine breite Brust haben und das hoffentlich auch mit nach Dortmund nehmen. Es ist doch schön alles - und ich habe eine klare Absprache mit Sven Mislintat. Ich bleibe so lange Cheftrainer, bis der Klub einen neuen Trainer findet."

Zum Thema: Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar stärkt VfB-Trainerkandidat Alfred Schreuder, aber …