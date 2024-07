Michel zieht nach einem Jahr nach Paderborn weiter

Mit Yusuf Kabadayi verpflichtet der FC Augsburg ein Offensivtalent vom FC Bayern. Im Gegenzug verlässt Sven Michel den Klub nach nur einer Saison wieder und kehrt zu seinem früheren Verein SC Paderborn zurück.

Der Plan klang gut im vergangenen Sommer: Der 33-jährige Sven Michel sollte eine Portion Routine in den Kader des FC Augsburg bringen, er selbst erhoffte sich wesentlich mehr Spielzeit als bei Union Berlin. Doch das ging nicht auf, Michel kam auf 22 Bundesligaeinsätze, die meisten davon in Teilzeit. Er erzielte zwei Tore und bereitete eines vor, dazu scheiterte er mit einem Elfmeter an Nationaltorwart Manuel Neuer beim 2:3 gegen den FC Bayern.

Nach kicker-Informationen kehrt Michel zu Zweitligist SC Paderborn zurück, wo er bereits von 2016 bis 2022 gespielt hat. Der FCA bekommt rund 300 000 Euro Ablöse, der Vertrag wäre noch eine weitere Saison bis 2025 gelaufen. In Paderborn soll Michel für mindestens zwei Jahre unterschreiben.

Den Augsburgern steht damit ein großer Umbruch in ihrem Kader bevor. Ermedin Demirovic, Kapitän und Topscorer, strebt den nächsten Karriereschritt an. Der VfB Stuttgart gilt als interessiert, von einer Einigung kann bislang allerdings keine Rede sein. Dion Beljo könnte verliehen werden, der Kroate hat bei Trainer Jess Thorup nicht die besten Karten, benötigt Spielpraxis und neues Selbstvertrauen. Bliebe als Konstante aus 2023/24 lediglich Philipp Tietz.

Kabadayi im Anflug - Geht Vargas?

Verpflichtet haben die Augsburger für den Sturm bereits Samuel Essende. Der 26-Jährige kommt vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Vom FC Bayern verpflichten die Augsburger Offensivtalent Yusuf Kabadayi, der zuletzt an Schalke 04 verliehen war. Der FCA zahlt rund 900 000 Euro Ablöse, die Münchner sollen angeblich keine Rückkaufoption besitzen. Kabadayi kann im Angriff, vor allem aber auf der offensiven Außenbahn spielen. Dort droht noch der Abgang von Ruben Vargas, der sich spätestens mit seinem Tor und einem starken Auftritt für die Schweiz gegen Italien ins EM-Schaufenster gespielt hat.

Verstärkung sucht der FCA noch für beide defensiven Außenbahnen, bis auf Mads Pedersen links steht der Bundesligist hier aktuell blank da.