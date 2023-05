Michel leitet Pokalfinale der Frauen - Premiere für den VAR

Am 18. Mai stehen sich der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg im Pokalfinale der Frauen gegenüber. Geleitet wird die Partie in Köln von Fabienne Michel. Die Schiedsrichterin bekommt dabei erstmals Hilfe aus dem Kölner Keller.

Was den Herren des SC Freiburg gegen RB Leipzig am Dienstagabend verwehrt blieb, schaffte die Frauen-Mannschaft der Breisgauer. Mitte April gewann die Mannschaft von Trainerin Theresa Merk gegen die Leipzigerinnen dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit zum 1:0-Auswärstsieg. Dort treffen die Freiburgerinnen auf den VfL Wolfsburg, die als Titelverteidigerinnen den FC Bayern mit 5:0 deklassierten.

Geleitet wird das Finale, das am Donnerstag, den 18. Mai, im Kölner Stadion stattfindet (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker), von der FIFA-Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Gau-Odernheim.

Dabei bekommt die 28-Jährige erstmalig im Frauenfußball Unterstützung vom VAR aus dem Kölner Keller. Katrin Rafalski aus Baunatal und Vanessa Arlt aus Greven sind die Video-Assistentinnen. Zudem kann die Torlinien-Technik genutzt werden.

Im Stadion bildet Michel ein Gespann mit den Assistentinnen Sina Diekmann aus Essen und Melissa Joos aus Leinfelden-Echterdingen. Als Vierte Offizielle wird Angelika Söder aus Nürnberg fungieren. Damit wird das Team um Michel das erste weibliche Gespann in Deutschland sein, das ein Pokalfinale mit VAR leiten wird.

"Ich freue mich riesig über die Ansetzung für das DFB-Pokalfinale der Frauen. Das ist ein absolutes Highlight in meiner Laufbahn als Schiedsrichterin und eine große Auszeichnung", sagte Michel auf der Website des DFB. Den Einsatz des VAR nennt Michel einen "wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung im Frauenbereich".