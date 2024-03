Michael Stich und Martin Schwalb über Olympia

Martin Schwalb und Jens Westen hatten in ihrem Podcast "Erste 7" mit Michael Stich einen Olympia-Sieger aus dem Tennis zu Gast, der sich allerdings auch für den Handball begeistert.

"Michael war ein sensationeller Sportler", erklärte Martin Schwalb mit Blick auf den handballfremden Gast, den er und Jens Westen in ihrem Podcast Erste Sieben zu Gast hatten. Michael Stich sprach über sein Olympia-Gold im Tennis und darüber, wie er den Handball sieht.

"Hättest du mich damals gefragt, ob ich die Goldmedaille gegen einen French Open oder Wimbledon Titel eintauschen würde, hätte ich sofort 'JA!' gesagt. Aus meinem heutigen Blickwinkel würde ich sie gegen Nichts auf der Welt eintauschen", so Michael Stich zur Bedeutung der Olympischen Spiele für ihn als Sportler.

Martin Schwalb erinnert sich: "Mein stolzester Moment in meiner gesamten Karriere war der, als ich 1984 in Los Angeles zum ersten Mal einen Fuß auf das Gelände des Olymischen Dorfs gesetzt habe, ich meine Akkreditierung vorzeigen musste, und es hieß: ‚You’re welcome!‘ Ich darf da rein, ich habe es geschafft, dabei zu sein und mein Land repräsentieren zu dürfen."

Michael Stich: "Handball fasziniert mich"

"Ich gucke mir heute nur wenig Tennis an. Höchstens bei den Grand Slams", berichtet Michel Stich. "Beim Handball fasziniert mich, mit welcher Athletik und Härte, aber auch gleichzeitig mit welcher Fairness die Spieler dieses Spiel spielen. Wie sie - egal um was es geht - miteinander umgehen. Es ist immer respektvoll. Und wenn die großen Turniere laufen, dann schaue ich natürlich", so die Tennis-Ikone.

"Aus meiner Sicht müsste auch von der Politik viel mehr Geld in den Sport investiert werden", fordert Michael Stich mehr Engagement. "Gerade auf sozialer Ebene. Es gibt keine Komponente, die eine Gesellschaft besser verbindet als Sport. Egal, wo du herkommst. Egal, wie du aussiehst. Im Sport bist du willkommen. Das müssen wir noch mehr fördern. Das ist der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft."

Er selbst engagiert sich mit seiner Stiftung. "Ich bin dankbar für das, was ich machen durfte. Für das Leben, wie ich es führen durfte und weiter darf. Ich habe spielerisch mit meinem Sport sehr gutes Geld verdient und konnte mir damit eine tolle Basis für meine Zukunft schaffen. Aber wir haben nicht Tennis um des Geldes willen gespielt. Wir haben Tennis gespielt, um Tennis zu spielen. Um Turniere zu gewinnen, Erfolge zu feiern."

» Podcast Erste7 bei spotify: Folge 17 mit Michael Stich