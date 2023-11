Michael Steiner, der UEFA-Cup-Finalist ohne Karriere: "No regrets, ich bereue nichts"

Ganz Österreich jubelte 1994 den UEFA-Cup-Helden aus Salzburg zu, die Inter Mailand im Finale so einen heroischen Kampf geliefert haben. Da gab es den Otto, den Heri, den Heimo, den Winki - und dann gab es Michael Steiner. Den 19-jährigen Burschen, der nach seinen zwei Final-Einsätzen in der Versenkung verschwand.

Herr Steiner, welche Gefühle kommen bei Ihnen hoch, wenn Inter Mailand am Mittwoch in Salzburg gastiert?

(Lautes anhaltendes Lachen) Naja, wir haben vor ewigen Zeiten zweimal 0:1 verloren. Die zwei UEFA-Cup-Finalspiele waren sicher für uns alle besondere Erlebnisse, für mich als jüngsten Spieler vielleicht noch spezieller als für Heri (Weber; Anm.) und andere, die das vorher schon einmal erlebt haben. Als 19-Jähriger in beiden Finalspielen reinzukommen, das war schon was, obwohl mein Beitrag ja ein eher kleiner war. Unglaublich, nächstes Jahr jährt sich das zum 30. Mal.

Ist denn schon eine Feier in Planung?

Weiß ich nicht, ich bin auf jeden Fall nicht der Planer.

Was ist Ihnen von diesen Spielen geblieben, Sie sind ja in beiden Finalspielen eingewechselt worden, haben aber in ihrer gesamten Karriere nur acht Bundesliga-Spiele bestritten?

Das war natürlich der Höhepunkt in meiner kurzen Fußballer-Laufbahn (lacht). Ich habe ja keine Profikarriere gehabt, nur ein paar Spiele in der Bundesliga und danach einige in der 2. Liga. Trotzdem gehört man als Österreicher zu einem illustren Kreis, wenn man - speziell mit einer österreichischen Mannschaft - ein Europacup-Finale bestritten hat. Geblieben sind mir ein, zwei Fotos und eine Medaille, die, glaube ich, meine Tochter hat. Ich bin kein Sammler.

War dieser frühe Höhepunkt schädlich für Ihre weitere Karriere?

Nein, ich war einfach nicht gut genug. Es spielen viele Faktoren mit, wenn man es nachhaltig zum Profi schaffen will. Bei mir hat’s sicher in einigen Bereichen gefehlt. Ums Spielvermögen ist es eher nicht gegangen, aber ums Rundherum. Profikarrieren scheitern aus vielen Gründen. Das war ja mit ein Antrieb, dass ich noch einmal als Trainer zum Fußball zurückgekommen bin und lange Zeit mit Spielern an der Schnittstelle zum Erwachsenenfußball gearbeitet habe. Die Anforderungen für einen Fußballprofi sind sehr komplex, manche schaffen es, manche nicht. Es ist immer ein "Hättiwari". Aber in meinem Fall kann ich sagen, dass ich im Grunde nicht gut genug war.

Haben Sie das mit 20 auch schon so gesehen?

Ich habe das relativ schnell gespürt, dass ich es auf dem Level nicht derpacke, dass das nicht das Level ist, das ich konstant derspiel'. Ich habe dann noch 2. Liga und Regionalliga gespielt, aber mit 24 ganz aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber "no regrets", ich bereue nichts.

Hat es vielleicht am Willen gefehlt?

Das hat man mir immer nachgesagt, aber das war nicht das Thema. Wenn ich zurückschaue, war ich als Jugendlicher schon mit hundert Prozent dabei. Aber es braucht halt mehr für eine konstante Karriere. Bestes Beispiel ist Heri Weber, der das - man kann sagen - Jahrzehnte lang vorgelebt hat. Oder Leo Lainer. Das war schon eine Ansammlung von tollen Fußballern und auch Persönlichkeiten, die damals in der Mannschaft waren.

War Trainer Otto Baric am Ende enttäuscht von Ihnen, weil er Sie gefördert hat und Sie es ihm nicht zurückgezahlt haben?

Dass er mich besonders protegiert hätte, wäre mir nicht aufgefallen. Es war schon gerechtfertigt, dass ich zu meinen Einsätzen gekommen bin. Ich war jetzt keiner für die ersten Elf, aber ich glaube, es war in Ordnung, dass ich eingesetzt wurde. Aber dass er mich besonders forciert hat, glaube ich nicht.

Es ist dann ja Jahre später die Geschichte aufgekommen, dass er von Ihnen verlangt hätte, für das Finale die Matura sausen zu lassen und damit letztlich dafür verantwortlich sei, dass Sie sich irgendwo als Kellner verdingen mussten.

(Lacht) Das war meine eigene tollpatschige, unbehirnte Entscheidung, das hat mit dem Trainer gar nix zu tun gehabt. Wir waren in diesem Frühjahr, in das der Matura-Termin gefallen wäre, natürlich viel auf Achse. Da habe ich gesagt, ich lasse das mal. Aber ich wollte sie dann auch nicht mehr nachmachen. Eigentlich war ich ein Musterbeispiel dafür, wie man’s nicht macht, für die Akademie-Schüler ein ganz schlechtes Vorbild. Aber jetzt bin ich 49 und versinke deswegen nicht in Selbstmitleid. Ich bin schon auch ohne Profikarriere und Matura nicht unzufrieden mit meinem Leben.

Das heißt, Sie blicken auf Ihre Zeit als Kellner auch nicht als ein dunkles Kapitel in Ihrem Leben zurück?

Nein, das war eine ganz tolle und lustige Zeit. Anstrengend war’s, das ist kein Job, den du locker machst. Der Trainerjob ist körperlich sicher angenehmer als der des Kellners. Aber ich habe damals sogar viel für den Trainerjob gelernt. Wenn du als Kellner nicht stressresilient bist, überlebst du nicht lange, im Trainerjob ist es auch nicht anders. Wenn du den Stress als Trainer nicht aushältst, taugt dir auch der Job nicht.

Trotzdem sind Sie Marc Janko dankbar, dass er Sie zum Fußball zurückgebracht hat? Wie kam das überhaupt?

Marc war absolut entscheidend und hat mich überzeugt, wieder in den Fußball zurückzukehren. Ich war elf Jahre in der Gastro, also in einem Kaffeehaus. Dort habe ich Marc 2008, als er seine schwere Verletzung gehabt hat, kennengelernt. Er hat am Anfang gar nicht gewusst, dass ich Fußballer war. Wir haben uns befreundet, ich habe zu der Zeit gerade überlegt, was ich machen soll und er war es dann, der gemeint hat, dass ich doch prädestiniert wäre für den Trainerjob. Ich konnte dann noch ohne Trainerschein in der Akademie anfangen und es hat mir gut gefallen und taugt mir immer noch. 2009 habe ich mit dem Kindertrainerkurs begonnen und 2017 die UEFA Pro-Lizenz abgeschlossen. Jetzt bin ich seit 15 Jahren Trainer, dafür bin ich Marc sehr dankbar und werde ihm immer dankbar sein.

Waren Sie durch Ihre Erfahrungen besonders gut geeignet für den Job in der Akademie?

Jein. Nur weil man selbst keine guten Erfahrungen gemacht hat, heißt das ja nicht, dass man das auch vermitteln kann. Ich sehe es so, dass die ersten 15 Jahre dazu da waren, um alles kennenzulernen. Ich habe alles abgedeckt, von Kindern bis Junioren, ich war Akademie- und Ausbildungsleiter, im Erwachsenen-Fußball und im Frauen-Fußball und habe viele Erfahrungen gemacht.

Zurück zum Inter-Spiel. Ist Ihnen bei der Auslosung auch gleich wieder Marquinhos Stangenpendler eingefallen?

Ja sicher, ich war mit ihm im Zimmer! Es wäre natürlich schon nett gewesen und noch einmal spannend geworden, wenn er rein gegangen wäre. Aber ich will gar nicht von Pech reden. Es war für uns trotzdem ein außergewöhnliches Ereignis. Dieser Stangenpendler hat es für alle zu einer besonderen Geschichte gemacht. Es ist eine Anekdote, die jeder kennt. Ich weiß nicht, wie’s dem Heimo (Pfeifenberger; Anm.) oder den anderen geht, die werden wahrscheinlich noch öfter darauf angesprochen als ich. Die Spiele von damals, der ganze Weg ins Finale, ist bei den Menschen immer noch sehr präsent. Wir haben mit unserer Power und Leidenschaft die Menschen richtig berührt. Ob der Ball damals hineingegangen ist oder nicht, deswegen geht es heute keinem besser oder schlechter.

Wie sehen Sie Ihre Nachfolgergenerationen in Salzburg?

Es ist schön zu sehen, wie stabil es sich entwickelt hat, wie Salzburg konstant im internationalen Fußball mitmischt. Das war ja in der Vergangenheit nicht der Fall. Dafür gebührt allen handelnden Personen ein Kompliment. Das ist einfach gut gemacht.

Und die Entwicklung im Fußball an sich?

Naja, auf Profiebene war Fußball damals auch schon Business. Aber dass er so in dieser Form wächst, ist schon bemerkenswert. Wir in der Branche gehen ganz normal damit um. Man kann nicht sagen, dass es jetzt leichter oder schwerer ist, es ist anders. Natürlich sind für eine schmale Schicht von Fußballern gerade unvorstellbare Summen im Umlauf. Aber in vielen Bereichen werden normale Gehälter gezahlt. Es ist so, wie die ganze Welt funktioniert, einige wenige greifen den Großteil ab. Aber ich möchte mich nicht den Unkenrufen anschließen, dass das den Fußball kaputt macht. Wenn ich in die Stadien schaue, wirkt das nicht so, als wären die Fans den Klubs heute weniger emotional verbunden. Die Ereignisse sind häufiger, ich kann heute im Fernsehen jeden Tag Fußball schauen.

Sie haben vor kurzem Ihren Trainerjob in Lafnitz gekündigt, wissen Sie schon wie es weiter geht?

Dass ich selber gekündigt habe, sagt eh viel aus, mehr will ich dazu öffentlich gar nicht sagen. Ich bin jetzt schon so lange dabei, es wird sich wieder etwas ergeben. Ich bin gespannt, wohin es mich verschlägt.

Angst, dass Sie wieder als Kellner anheuern müssen, haben Sie also nicht?`

Das würde meine Frau gar nicht mehr erlauben.