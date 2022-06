Michael 'MegaBit' Bittner verlässt Werder Bremen

Nach vier Jahren verlässt Michael 'MegaBit' Bittner den SV Werder Bremen. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag wir nicht verlängert.

Seit der Gründung der eSports-Abteilung von Werder Bremen war Michael 'MegaBit' Bittner Teil der Hanseaten. Jetzt trennen sich die Wege. Wie der Verein mitteilte, wird der zum Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert.

"Michael hat hier in den vier Jahren eine Ära geprägt. Er ist seit dem Start unseres eSports-Engagements im Sommer 2018 Werderaner und lebt den Verein. Wir haben uns die Entscheidung daher definitiv nicht leicht gemacht, nach intensiver Abwägung aber dennoch entschieden, nach der Saison getrennte Wege zu gehen", erklärte Dominik Kupilas, Leiter Business Development & eSports bei Werder Bremen.

"Hätte gern noch den ein oder anderen Titel an die Weser gebracht"

Dem 23-Jährigen falle der Abschied "alles andere als leicht, denn Werder war für mich mehr als nur ein Verein. Der Club und das damit verbundene eSports-Projekt waren für mich so wichtig, dass ich mein Leben und Handeln danach ausgerichtet habe. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben [...]. Auf der anderen Seite bin ich traurig, dass wir an den Erfolgen der ersten beiden Jahre nicht anknüpfen konnten. Ich hätte gerne noch den ein oder anderen Titel an die Weser gebracht."

Mit den Norddeutschen holte Bittner drei Mal die deutsche Meisterschaft - davon zwei Mal den Klubtitel. Wie die Reise für ihn weitergeht, ist noch ungewiss. Nach Mustafa 'xMusti19' Cankal ist 'MegaBit' bereits der zweite prominente Spieler, der diesen Sommer wechseln wird.