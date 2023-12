ASV Hamm-Westfalen findet Nachfolger für Michael Lerscht

Handball-Zweitligist ASV Hamm-Westfalen hat Michael Hegemann als Nachfolger für Trainer Michael Lerscht vorgestellt. Der aktuelle Coach des TuSEM Essen übernimmt ab Sommer 2024 und erhält ein Vertrag für die nächsten beiden Spielzeiten.

Michael Lerscht hatte vor gut einem Monat bekanntgegeben, dass er seinen bis Sommer laufenden Vertrag bei Handball-Zweitligist ASV Hamm-Westfalen nicht mehr verlängern wird. Der Aufstiegstrainer von 2022 wechselt dann zurück in den Lehrerberuf und wird eine Pause im Handball einlegen.

Mit Michael Hegemann hat der ASV Hamm-Westfalen nun einen Nachfolger präsentiert. "Bereits vor einigen Jahren gab es erste Kontakte zum WM-Helden von 2007, der bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land mit der Deutschen Nationalmannschaft den Titel feierte", berichtet der Handball-Zweitligist.

Bei der Eröffnung der damals frisch erbauten Arena in Hamm durch die Nationalmannschaft 2008 war er zwar nicht dabei, seitdem war Michael Hegemann aber mit TuSEM Essen bereits als Spieler und Trainer zu Gast in Hamm und kennt die Spielstätte der Westfalen aus eigener Erfahrung. Ab Sommer wird sie nun zu seinem Arbeitsplatz.

"Es freut mich, zu einem Verein wechseln zu dürfen, der in den vergangenen Jahren immer unter den Top 23 Deutschlands zu finden war. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe", erklärte Michael Hegemann bei der Bekanntgabe seiner Verpflichtung.

Zuletzt zehn Jahre bei TuSEM Essen

Michael Hegemann war nach zahlreichen Stationen als Spieler zunächst 2017 bei TuSEM Essem vom Parkett auf die Position des Co-Trainers gewechselt und hatte 2022 als Headcoach übernommen.

Nach zehn Jahren in unterschiedlichen Positionen bei TuSEM Essen war vor gut einer Woche bekannt geworden, dass der 46-Jährige und Verein die Zusammenarbeit im Sommer beenden.

"Der Entscheidung vorausgegangen war eine gemeinsame Analyse die - unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation - unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen sportlichen und strategischen Ausrichtung des TUSEM ergab", hieß es vom Verein.

Hegemann hat Hamm "absolut überzeugt"

Nun hat der frühere Nationalspieler eine neue Aufgabe. "Wir freuen uns, mit Michael Hegemann unseren Wunschkandidaten für die Trainerposition gefunden zu haben", betonte Franz Dressel.

Dressel hatte für die drei Gesellschafter der ASV Marketing GmbH die Gespräche gemeinsam mit Geschäftsführer Guido Heerstraß und Micky Reiners geführt hat. Reiners, der Sportlicher Leiter der Mannschaften aus dem Unterbau des Bundesligisten ist, begleitet ab sofort auch die Profiabteilung des ASV als Berater bei Personalentscheidungen.

"Michael Hegemann hat uns in den Gesprächen mit seinen Vorstellungen, wie er den ASV sportlich weiterentwickeln will, absolut überzeugt", so Heerstraß. Entsprechend überzeugt sei man von dieser Personalentscheidung, so Reiners, der künftig eng mit Hegemann bei weiteren Personalien zusammenarbeitet.