Michael Hegemann: "Ich bin sehr positiv überrascht"

Michael Hegemann tritt in diesem Sommer die Nachfolge von Michael Lerscht als Cheftrainer des Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen an. Noch vor seinem ersten offiziellen Arbeitstag zeigt sich der Ex-Nationalspieler überrascht von den Bedingungen beim ASV.

Im Rahmen einer Stippvisite zeigten sich Cheftrainer Michael Hegemann, Co-Trainer Marvin Wettemann und Torwarttrainer Stephan Nocke angetan von den Arbeitsbedingungen beim ASV Hamm-Westfalen. Mit dem Trio stellte sich bei den Westfalen erstmals ein komplettes Trainerteam neu vor. Ex-Nationalspieler Hegemann arbeitete bereits beim TuSEM Essen mit Wettemann und Nocke zusammen.

„Ich bin sehr positiv überrascht, vor allen Dingen von der Infrastruktur. Das ist für mich das erste Mal, dass ich eine eigene Trainerkabine habe. Man sieht schon, dass der ASV deutlich professioneller aufgestellt ist, als bei meinen bisherigen Stationen", schilderte der 47-Jährige seine ersten Eindrücke nach dem Blick hinter die Kulissen. „Hier sind viele Gegebenheiten, wie wir sie vorher nicht hatten", bestätigte auch der 17 Jahre jüngere Wettemann, der wie Stephan Nocke von „großer Vorfeude" auf die Aufgabe beim ASV sprach.

In der Zusammenarbeit sieht Michael Hegemann seine Trainerkollegen „auf Augenhöhe": „Ich habe mich immer als Teamplayer verstanden, als Spieler und jetzt auch als Trainer. Unsere Sportart ist so komplex, dass es immer wichtiger wird, Experten an seiner Seite zu haben und Aufgaben verteilt."

Trainingsauftakt am 22. Juli

Trainingsstart mit dem neuen Team ist für den ASV am Montag, 22. Juli, mit einer ausführlichen Leistungsdiagnostik und einer Halleneinheit am Nachmittag. Zwei Tage zuvor kommt der Kader des Zweitligisten erstmalig mit dem Stab rund um die Mannschaft im Rahmen eines Kennenlernfrühstücks und Medienstages zusammen. Zuvor geht es für die Verantwortlichen in den Urlaub: „Auch das muss natürlich sein, wir alle laden den Akku jetzt auf und freuen uns riesig auf die neue Aufgabe beim ASV."