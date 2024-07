Michael Allendorf: "Niemand spricht von Meisterschaften oder Champions League"

Michael Allendorf, der Sportvorstand der MT Melsungen, wendet sich mit einem Appell an die MT-Fans. Er betont: "Niemand spricht von Meisterschaften oder Champions League."

Die MT Melsungen startete furios in die Bundesliga-Saison 2023/24. Die Nordhessen gewannen die ersten sieben Spiele - inklusive einer beeindruckenden Auswärtspartie beim THW Kiel (35:30).

"Wir hatten einen fantastischen Start und standen bis zum achten Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das war fast schon unheimlich. Und natürlich war klar, dass irgendwann die erste Niederlage kommen würde", blickt MT-Sportvorstand Michael Allendorf zurück.

Nach furiosem Start eingebrochen

Ausgerechnet gegen den Bergischen HC, damals Tabellenletzter, verlor Melsungen zum ersten Mal. Es war der Beginn des Formtiefs, das sich fast durch die gesamte Rest-Saison zog. "(...) Wir hatten dann doch einige Niederlagen wegzustecken", gibt Allendorf zu. Mit der BHC-Pleite waren es insgesamt zehn.

"Aber unsere Mannschaft hat sich niemals verunsichern lassen. Es gab keine zwei Niederlagen in Folge! Jeder hat an sich geglaubt - und an das Team", meint Michael Allendorf. Die MT Melsungen beendete die Saison auf dem fünften Platz.

Pokal-Final4: "Wahnsinnig stolz"

Im DHB-Pokal erreichte der nordhessische Handball-Bundesligist das Final4 - und dann auch das Finale. Im Endspiel war Melsungen aber gegen den SC Magdeburg in der zweiten Hälfte chancenlos, kassierte eine 19:30-Klatsche. "Was unsere Jungs dort im Halbfinale und eine Halbzeit lang auch im Finale gezeigt haben, war einfach großartig", so der MT-Sportvorstand.

"Die Bereitschaft, der Fokus und die perfekte Vorbereitung von unserem Trainer Roberto haben dazu geführt, dass wir alle in Köln ein überragendes Wochenende hatten. Ich bin wahnsinnig stolz auf diese Leistung und auf unsere Jungs", betont er.

"Bewertet nicht die Vergangenheit"

Allendorf appelliert an die Fans: "Was mir wirklich am Herzen liegt: Ja, wir hatten sehr viele gebrauchte Jahre bei der MT. Ja, viele Jahre sind wir unseren Ansprüchen hinterhergelaufen. Aber: Bewertet nicht die Vergangenheit, sondern das, was jetzt passiert!"

"Wir haben mittlerweile eine tolle Mannschaft, die füreinander einsteht. Wir haben Neuzugänge, die super ins Team passen. Wir haben tolle Spieler, die schon länger hier sind und sich noch mal weiterentwickelt haben. Wir haben einen Kapitän (Anm. d. Red.: Timo Kastening), der die Mannschaft sensationell führt. Und für die nächste Saison haben wir uns nach unserem Ermessen weiter verstärkt (...)", führt er aus.

"Niemand spricht von Meisterschaften oder Champions League"

Gemeint sind die Neuzugänge: Mohamed Amine Darmoul (GWD Minden, zuletzt Al-Arabi Doha/QAT), Aaron Mensing (GOG Håndbold/DEN), Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes/FRA), Nikolaj Enderleit (TTH Holstebro/DEN) und Ian Barrufet (FC Barcelona/ESP).

Der 37-Jährige mahnt zur Geduld: "Wir haben großartige Möglichkeiten bei der MT, keine Frage. Wir wollen immer den maximalen sportlichen Erfolg. Aber es ist eine neue MT, und niemand spricht von Meisterschaften oder Champions League." Er ergänzt: "Viel wichtiger wird sein, dass wir über die nächsten Jahre weiterhin so ein geiles Team haben und uns kontinuierlich und nachhaltig weiterentwickeln."