Miami Heat führt: Butler & Co. melden die Knicks ab

Die Miami Heat haben in den Play-offs der NBA gegen die New York Knicks um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein die Führung übernommen. 2:1 heißt es fortan in der Serie - vor allem dank Jimmy Butler.

Machte vorn für New York keine Punkte und konnten hinten die Niederlage auch nicht verhindern: Knicks-Profi Isaiah Hartenstein. IMAGO/USA TODAY Network