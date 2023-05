Verstappen verpatzt Qualifying - Perez erhöht den Druck

Das Qualifying im Hard Rock Stadium in Miami ist mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen: Charles Leclerc rutschte von der Strecke - und Max Verstappen wurde deshalb nur Neunter.

In den Freien Trainings hatte Max Verstappen dominiert - doch im Qualifying des Großen Preises von Miami lief es dann überhaupt nicht nach Plan für den Weltmeister. Im entscheidenden Abschnitt verdarb Verstappen sich zunächst die erste schnelle Runde durch einem Fahrfehler. Eine zweite war ihm nicht vergönnt, weil die Session aufgrund eines Unfalls von Charles Leclerc vorzeitig endete. Der Ferrari-Pilot rutschte von der Strecke und ärgerte sich sichtlich.

Das Ergebnis: Verstappen geht nur als Neunter ins Rennen am Sonntag (21.30 Uhr MESZ), Leclerc als Siebter - und Sergio Perez startet von der Pole Position. Verstappens Teamkollege hatte einen starken ersten Umlauf gezeigt, in 1:26,841 Minuten drehte er die schnellste Runde und hat damit gute Chancen, erstmals die WM-Führung zu erobern. Mit einem Sieg am Sonntag stünde er ganz oben, momentan beträgt sein Rückstand auf Verstappen sechs Punkte.

"Das war bis zum Qualifying mein schlechtestes Wochenende. Wir haben Veränderungen vorgenommen, und das hat das Auto angeknipst", sagte Perez: "Ich denke von Rennen zu Rennen. Jetzt schauen wir mal, wie es morgen läuft. Von der Pole hat man auch was zu verlieren, aber ich will es genießen."

Magnussen überrascht als Vierter

Hinter Perez starten Fernando Alonso im Aston Martin und Ferrari-Pilot Carlos Sainz von den Rängen zwei und drei. Kevin Magnussen im Haas nutzte das Durcheinander für einen ganz starken vierten Startplatz. Auch sein Teamkollege Nico Hülkenberg hatte sehr gute Chancen auf die Top 10, verbremste sich im zweiten Qualifying-Abschnitt aber und verlor entscheidende Zehntel, letztlich reichte es für den zwölften Startplatz.

Für Mercedes ist es schon jetzt ein enttäuschendes Wochenende. George Russell schaffte es immerhin ins letzte Qualifying-Segment und wurde letztlich Sechster, Rekordweltmeister Lewis Hamilton haderte angesichts von Rang 13.



Perez hatte am vergangenen Wochenende in Baku den Sprint und den Grand Prix gewonnen und könnte nun gleich nachlegen, danach sah es in den Trainingssessions von Miami nicht aus. Verstappens Auftritte waren souverän, das galt auch für die Quali - bis sein Fahrfehler ihn in eine schlechte Position brachte. Für ein paar Unsicherheiten bei allen Beteiligten sorgt vielleicht das Wetter: Vor dem Start könnte es Regen geben.