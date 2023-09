70 Punkte! Dolphins feiern historischen Sieg über Denver

Die Miami Dolphins haben einen historischen NFL-Sieg eingefahren. Gegen die Denver Broncos fuhr das Team einen 70:20-Erfolg ein - und ließ einen 57 Jahre alten Rekord aus Gnade vor dem Gegner liegen.

Die Offense der Dolphins war bereits in den ersten beiden Wochen der NFL-Saison heiß gelaufen. Doch mit dem, was am Sonntag im Hard Rock Stadium in Miami passierte, hatte wohl niemand ernsthaft gerechnet. Auch deshalb, weil den Mannen aus Florida in Jaylen Waddle ihr zweitbester Wide Receiver verletzungsbedingt fehlte.

Ihr bester Passempfänger - und der vielleicht beste der gesamten NFL - war aber wieder wie gewohnt dabei: Tyreek Hill eröffnete die Offensiv-Gala mit einem 54-Yard-Touchdown auf Pass des ebenfalls einmal mehr überragenden Quarterbacks Tua Tagovailoa. In der Folge glänzte aber auch das Running-Back-Duo der Dolphins: Sowohl Rookie Devon Achane als auch Routinier Raheem Mostert erzielten je vier Total Touchdowns, Achane kam gegen die völlig überforderte Broncos-Defense zu unglaublichen 203 Rushing Yards.

Bereits zur Halbzeit hatte Miami stolze 35 Punkte erzielt - und sah auch danach keinen Grund, Mitleid mit Denver zu zeigen. Selbst als die Partie längst entschieden war und Coach Mike McDaniel die Ersatzspieler aufs Feld schickte, hielt das frohe Touchdown-Fest an: Robbie Chosen (vormals Robbie Anderson) erzielte auf Pass von Back-up-Quarterback Mike White einen weiteren Touchdown, ehe Achane bereits Mitte des vierten Viertels auf 70:20 stellte.

Erst in den letzten Sekunden zeigten die Dolphins tatsächlich Gnade mit ihrem teils maßlos überfordeten Gegner um Russell Wilson (306 Yards, ein Touchdown-Pass, eine Interception). Obwohl sie bereits weit genug vorgedrungen waren, verzichteten sie auf ein weiteres Field Goal - und damit auf den 57 Jahre alten NFL-Rekord der Washington Redskins (heute Commanders). Die hatten am 27. November 1966 die New York Giants mit 72:41 abgefertigt und halten damit weiterhin die Bestmarke seit Beginn der Super-Bowl-Ära. Geht man über diese hinaus, halten die Chicago Bears mit einem 73:0 über Washington im Jahr 1940 den Rekord. Diesen hätten die Fins mit einem erfolgreichen Field Goal einstellen können.

So waren es am Ende "nur" die zweitmeisten Punkte eines NFL-Teams in einem Spiel in der Super-Bowl-Ära. Immerhin: Den Redskins-Rekord von zehn Touchdowns in einem Spiel haben die Dolphins eingestellt und zugleich famose 726 Yards in der Offensive abgespult - auch das bedeutet einen neuen NFL-Rekord.