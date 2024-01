Bills bezwingen Dolphins und gehen Mahomes aus dem Weg

Die Play-off-Teilnehmer standen bereits zuvor fest, doch im abschließenden Topspiel ging es noch um die Setzliste: Die Buffalo Bills bezwangen die Miami Dolphins und vermeiden damit ein Treffen mit dem Titelverteidiger.

Bereits vor dem Kickoff herrschte große Erleichterung bei den Buffalo Bills. Dank der 20:28-Niederlage der Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans stand die Play-off-Teilnahme der Bills unabhängig vom Ergebnis des abschließenden Topspiels gegen die Miami Dolphins fest. Somit ging es "nur" noch um die Platzierung in der AFC East - der Sieger würde die Division für sich entscheiden.

Allerdings mit ganz erheblichen Auswirkungen auf die Play-offs. Denn dem Sieger gebührte der zweite Setzplatz in der AFC und damit in der Wildcard-Runde am kommenden Wochenende der vermeintlich leichtere Gegner.

Entsprechend nervös begann die Partie vor 66.292 Zuschauern in Miami Gardens. Im ersten Viertel konntes keines der beiden Teams auch nur einen einzigen Zähler auf das Scoreboard bringen, die beiden Defensivreihen bestimmten das Geschehen. Bills-Quarterback Josh Allen leistete sich gleich zwei Interceptions, auch Miamis Spielmacher Tua Tagovailoa warf einmal zum Gegner. Erst im zweiten Viertel kamen dann die Offensivreihen zum Zug. Zunächst war es Miamis Running Back De'Von Achane, der das Ei in die Endzone trug. Doch die Bills konterten durch einen Touchdown von Wide Receiver Trent Sherfield. Doch noch vor der Pause gelang Miami durch Wide Receiver Tyreek Hill die 14:7-Führung. Und dies, obwohl Buffalo deutlich mehr Yards erzielte und auch das Ei mehrheitlich in Besitz hatte.

Auch das dritte Viertel verstrich ohne weitere Punkte, sodass es mit der Sieben-Punkte-Führung für die Bills in den Schlussabschnitt ging. Dieser startete mit einem Paukenschlag: Denn Deonte Harty trug einen Punt Return über 96 Yards zurück in die Endzone der Dolphins zum Ausgleich. Buffalo erzwang im Anschluss ein schnelles Three-and-Out und kam so wieder in Besitz des Eis. Allen führte sein Team über 74 Yards in die Endzone, Tight End Dawson Knox fing seinen finalen Pass über fünf Yards.

Allerdings verblieben noch knapp über sieben Minuten auf der Uhr- genügend Zeit also für Miami, das Ergebnis noch zu drehen. Doch die Bills mussten zunächst punten, bekamen aber knapp zwei Minuten vor dem Spielende nochmals das Ei. Doch Tagovailoas finaler Pass auf Chase Claypool misslang und landete in den Armen von Buffalos Taylor Rapp. Damit war die Partie gelaufen, Allen musst nur noch abknieen, um die Uhr runterlaufen zu lassen.

Damit sicherten sich die Bills hinter AFC-Champion Baltimore Ravens den zweiten Setzplatz in den Play-offs. Am Wildcard-Wochenende treffen sie damit auf die Nummer sieben, die Pittsburgh Steelers. Miami dagegen rutscht auf den sechsten Rang zurück und bekommt es in der ersten K.-o.-Runde mit dem amtierenden Champion Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes zu tun.