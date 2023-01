Brooklyn Nets bangen um Durant - Mavs verlieren ohne Doncic

Die Brooklyn Nets müssen einen womöglich längeren Ausfall von Kevin Durant befürchten. Der Superstar verletzte sich beim 102:101-Sieg in Miami am rechten Knie.

Die Nets haben ihren 14. Sieg in den vergangenen 15 Spielen möglicherweise teuer bezahlt. Ihr Hauptdarsteller Durant (17 Punkte bis zum Ausscheiden) zog sich bei einem Duell mit Jimmy Butler (26) von den Heat im dritten Viertel eine Verletzung am rechten Kniegelenk zu und muss nun eingehender untersucht werden.

Bester Punktesammler im Ost-Vergleich in Miami war Kyrie Irving mit 29 Punkten. Der Point Guard musste in der Crunchtime jedoch auf die Hilfe eines Teamkollegen bauen, damit der Sieg am South Beach sichergestellt werden konnte. Nach einem Fehlwurf Irvings schnappte sich Royce O'Neale den Rebound und legte den Ball drei Sekunden vor Schluss in die Reuse.

Die Nets verbesserten ihre Bilanz auf 27:13 und stehen in der Eastern Conference auf Platz zwei hinter Boston (28:12). Miami ist Achter (21:20).

Bereits früher am Sonntag (Ortszeit) hatten sich die Philadelphia 76ers klar mit 123:111 (71:54) bei den Detroit Pistons durchgesetzt und auf 24:15 erhöht. Mit 20 Punkten, elf Rebounds und elf Assists erzielte Sixers-Star James Harden ein Triple-Double. Es war das 70. in der Karriere von "The Beard", der damit in dieser Kategorie Platz acht belegt.

Grizzlies kompensieren Morant-Ausfall

Auch ohne ihren angeschlagenen Anführer Ja Morant gewannen die Memphis Grizzlies mit 123:118 (66:52) gegen die Utah Jazz und fuhren damit ihren sechsten Sieg nacheinander ein. Kein anderes Team in der Liga weist derzeit einen längeren Erfolgslauf auf. Memphis führt die Western Conference gemeinsam mit den Denver Nuggets (je 26:13) an.

Die Dallas Mavericks fielen durch ein 109:120 bei den Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander (33 Punkte) auf 23:18 ab und sind Vierter der Conference-Tabelle. Luka Doncic, der in der Punktewertung der laufenden Saison mit 34 Zählern im Schnitt vorne liegt, verpasste das Duell mit "SGA" wegen eines lädierten Knöchels. Auch Maxi Kleber fehlte bei den Texanern, die in Christian Wood (27 Punkte, 16 Rebounds) ihren herausragenden Akteur hatten, weiterhin wegen einer Verletzung.