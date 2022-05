Matchball! Boston Celtics fehlt noch ein Sieg zum Final-Einzug

Dank einer starken zweiten Halbzeit stehen die Boston Celtics kurz vor dem Einzug in die Endspiele der NBA.

Die Celtics gewannen Spiel fünf des Play-off-Halbfinales bei den Miami Heat am Mittwoch (Ortszeit) 93:80 (37:42) und können am Freitag in heimischer Halle den ersten Finaleinzug seit 2010 perfekt machen. Boston führt in der Serie um die Meisterschaft in der Eastern Conference nun mit 3:2-Siegen und braucht nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen.

Nach einer zumeist ausgeglichen ersten Halbzeit starteten die Gäste in der zweiten Hälfte einen Lauf. Aus einem 59:58 machten sie ein 83:60 und sorgten so für die Entscheidung. Die Heat zeigten dabei wieder eine enorme Wurfschwäche, denn lediglich 32 Prozent aller Würfe fanden ihr Ziel. Die Quote bei den Drei-Punkt-Würfen war mit 16 Prozent sogar noch schwächer. Bester Werfer der Heat war Bam Adebayo mit 18 Zählern.

Daniel Theis spielte keine Sekunde und blieb erstmals in der Serie ohne Einsatzzeit. Matchwinner für Boston war Topstar Jason Tatum mit 22 Punkten, zwölf Rebounds sowie neun Assists, Jalen Brown sammelte als bester Werfer 25 Zähler. "Wir dürfen nicht denken, dass es vorbei ist", sagte Tatum: "Die Aufgabe ist noch nicht erledigt."

Ihren 17. und bislang letzten Meistertitel holten die Celtics 2008. In der Serie gegen Miami drehten sie einen 1:2-Rückstand, zuvor schalteten sie Titelverteidiger Milwaukee Bucks aus. "Das ist eine große Chance", sagte Brown: "Wir haben die Möglichkeit, etwas Besonderes zu schaffen."

Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln im Westen die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber sowie die Golden State Warriors. In der Serie steht es 3:1 für die Warriors.