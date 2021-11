Nach ungewolltem Tua-Comeback: Dolphins überraschen Ravens

Die Miami Dolphins haben die Baltimore Ravens überraschend mit 22:10 in die Knie gezwungen - obwohl sie ihren Quarterback durch Verletzung verloren und dessen Vertreter mit einem Fingerbruch zu tun hat.

Tua Tagovailoa war eigentlich gar nicht vorgesehen auf dem Spielfeld. Der Quarterback der Miami Dolphins erholt sich noch von einem gebrochenen Mittelfinger an der Wurfhand. Also startete Jacoby Brissett gegen die favorisieren Baltimore Ravens.

Doch Brissett verletzte sich im dritten Viertel nach insgesamt 156 Passing Yards am rechten Knie - und dann musste "Tua" eben doch ran. "Es ist hart, in der zweiten Hälfte in so ein Spiel zu kommen. Aber das ist die NFL, du musst jederzeit bereit sein", sagte der letztlich doch gebrauchte Spielmacher, der Brissett am Ende sogar noch um zwei Passing Yards übertraf und Miami mit einem Sneak in die Endzone zwei Minuten vor Schluss zum dritten Saisonsieg führte. Xavien Howard hatte zuvor mit einem 49-Yard-Fumble-Return in die Endzone die zwischenzeitliche 15:3-Führung der Dolphins herbeigeführt.

Beeindruckende Ravens-Serie reißt

Die Ravens (6:3 Siege), die in der hochspannenden AFC North um den Gruppensieg kämpfen, enttäuschten auf ganzer Linie und blieben erstmals nach 51 Regular-Season-Spielen mit 14 oder mehr Punkten unter dieser Marke. Damit endete die zweitlängste Serie dieser Art - New England hatte einst 63 Partien am Stück mit 14 oder mehr Zählern abgeschlossen (2009 bis 2013).

"Wir haben erbärmlich gespielt", konstatierte Gäste-Coach John Harbaugh. "Und das ging bei mir los, ich habe keinen guten Job gemacht." Sein QB Lamar Jackson sammelte 238 Yards bei einem Touchdown-Pass und einem Pick.