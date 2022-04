Miami dominiert die Hawks - Tatums tolle Bewegung zum Sieg

Der Tabellenerste der Eeastern Conference hat in den Play-offs einen klaren 115:91-Sieg gegen Atlanta eingefahren. Bei den Hawks enttäusche der beste Mann, ein Bankspieler der Heat verbuchte eindrucksvolle Zahlen. Boston holte mit der letzten Aktion einen Sieg gegen die Nets.

Die Heat transportierten ihre gute Form aus der Hauptrunde auch in die Play-offs. Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass Atlanta einen miserablen Abend erwischte. Das lässt sich auch ganz einfach an den Zahlen von Aufbauspieler Young ablesen: Der beste Mann der Hawks verbuchte nur acht Punkte, traf einen seiner zwölf Würfe aus dem Feld, keinen seiner sieben Dreier. Dabei war er aber nicht alleine, beispielsweise Bogdan Bogdanovic traf keinen seiner acht Würfe aus dem Feld, machte alle sechs Punkte von der Freiwurf-Linie.

In Summe reicht so eine Leistung natürlich bei Weitem nicht, um einem Team wie Miami gefährlich zu werden, dementsprechend deutlich fiel das Ergebnis mit 115:91 auch aus. Bei den Heat lieferte Jimmy Buttler wie immer ab und erzielte 21 Punkte. Damit war er allerdings nur zweitbester Korbjäger seines Teams, denn Duncan Robinson erwischte von der Bank kommend einen Sahnetag. Er erzielte gleich 27 Punkte, traf neun seiner zehn Würfe (acht von neun Dreiern).

Weiter geht es mit Spiel zwei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, die Begegnung findet wieder in Miami statt, ehe die Serie für zwei Partien in Atlanta Halt macht. Young & Co. müssen zwingend ein anderes Gesicht zeigen, wenn sie nicht 0:2 zurückliegen wollen.

Pfiffe für Irving - Tatum hat die Ruhe

Das zweite Spiel des Abends wurde zu einem Krimi. Im dritten Viertel konnte sich Boston zwar teilweise bis auf 15 Punkte absetzen, aber Brooklyn blieb immer dran. Das lag unter anderem an einem starken Kyrie Irving, der an seiner alten Wirkungsstätte Pfiffe kassierte und diesen mit satten 39 Punkten entgegentrat - Bestwert im Spiel.

Schlussendlich half dieser starke Auftritt des Aufbauspielers aber nichts, da die Kelten mit der letzten Aktion das Spiel gewannen. Boston ließ den Ball bei runterlaufender Wurfuhr ruhig durch die eigenen Reihen laufen. Der Spalding landete schließlich bei Jayson Tatum, der sich elegant um seinen Gegenspieler drehte und in letzter Sekunde mit einem Layup den 115:114-Sieg für die Celtics besorgte. Nicht sonderlich gut verteidigt von den Nets, aber auf der anderen Seite sehr ausgebufft und ruhig ausgespielt von den Gastgebern.

Weiter geht es mit Spiel zwei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Boston.