Mia san rot und gold: Der Nachwuchs-Plan vom FC Bayern und Los Angeles FC

Das Projekt Red & Gold soll dem FC Bayern und Los Angeles FC helfen, mehr Talente zu finden und die auch vor Ort viel besser zu fördern.

Der FC Bayern investiert jährlich rund zehn Millionen Euro in den 2017 für 70 Millionen Euro eröffneten Campus. Der Ertrag ist auf den ersten Blick überschaubar, hat sich doch in diesen knapp acht Jahren bislang allein Jamal Musiala nachhaltig bei der Profimannschaft durchsetzen können, Aleksandar Pavlovic könnte der Nächste sein. Auf den zweiten Blick aber sieht die Geschichte der Münchner Fußball-Akademie etwas anders aus: Joshua Zirkzee (Bologna), Angelo Stiller (Stuttgart), Benedict Hollerbach (Union), Chris Richards (Crystal Palace), Marco Friedl (Bremen) und Christian Früchtl (Austria Wien) sind unter anderem dort hervorgekommen, sie spielen heute in der Bundesliga oder in anderen Oberhäusern Europas und brachten dem FC Bayern immerhin rund 26 Millionen Euro an Transfereinkünften. Zudem die aktuell verliehenen Spieler Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Malik Tillman (PSV Eindhoven), Arijon Ibrahimovic (Frosinone), Paul Wanner (Elversberg), Gabriel Vidovic (Zagreb), die alle entweder weiteres Geld bringen oder im besten Fall für die Profis aufgebaut werden.

Anforderungen für junge Spieler in München höher als anderorts

Die Schwierigkeit für diese am FCB-Campus ausgebildeten Spieler liegt auch darin, dass die Anforderungen in München sich deutlich von den restlichen Vereinen Deutschlands unterscheiden - der Sprung zum Profi ist bei anderen Bundesliga-Klubs womöglich etwas kleiner und die Chance für Youngster höher.

Der FC Bayern aber hat, um sich in puncto Ausbildung und Weiterentwicklung nochmals zu verbessern, das Projekt "Red & Gold" ins Leben gerufen. Das Joint Venture ist eine Kooperation mit LAFC, einem Fußballklub aus Los Angeles, als Partner. Der US-Verein ist nicht nur ein angesehenes MLS-Mitglied, er ist zudem eine Anlaufstelle für lateinamerikanische Fußballer. So erhofft sich der FCB, mehr über die Talente aus Übersee zu erfahren, sie idealerweise frühzeitig zu entdecken und einen besseren Zugang zu diesem Markt zu bekommen. Vor wenigen Monaten hat "Red & Gold" mit Jochen Sauer, dem Münchner Campus-Chef und zugleich Geschäftsführer von "Red & Gold", zum Beispiel Anteile an RC Montevideo gekauft, einem Klub in Uruguay. Der Hintergrund: Das 3,5 Millionen Einwohner kleine Land hat im Verhältnis die höchste Dichte an Top-Spielern. Darüber hinaus kooperiert "Red & Gold" mit Gambinos Stars in Gambia und unterstützt dort das Fußballprojekt von Helmut Hack, dem ehemaligen Präsidenten der SpVgg Greuther Fürth.

Der FC Bayern betreibt weltweites Networking

Hinter LAFC stehen mit Apollo Global Management, Ares Management und Riot Games drei Investoren, die sich dazu entschlossen haben, in Europa weiter tätig zu sein. Zur Partnerschaft mit Wacker Innsbruck sollte ein weiterer europäischer Verein hinzukommen. Gut möglich, dass der FC Bayern im Zuge der Auswahl der Grasshoppers Zürich, bei dem der chinesische Investor Fosun seine Anteile zum Verkauf anbot, Informationen über den Klub und die Schweizer Liga mit LAFC geteilt hat. Inzwischen ist die Beteiligung von LAFC (96,5 Prozent) eingetütet, womit die Grasshoppers nun offiziell ein Partner des US-Klubs sind. Nicht jedoch von "Red & Gold" - um nicht in das Modell eines klassischen Multi Club Ownerships zu verfallen. Nicht wie die City Football Group aus Abu Dhabi, zu der Manchester City, der FC Girona und der FC Palermo gehören; nicht wie Red Bull um Salzburg, Liefering, New York und Leipzig. Diese Vereinigungen, in denen Spieler beinahe hin- und hergeschoben werden, sind einerseits ziemlich umstritten, andererseits stehen sie vor Problemen, wenn sich zwei Klubs derselben Organisation für denselben europäischen Wettbewerb qualifizieren. Zudem wird "Red & Gold" seinen Partnerklubs, anders als die Multi Club Ownerships, ihre Vereinsfarben und ihre Tradition lassen.

Für die Münchner geht es dabei in erster Linie darum, sich für künftige Aus- und Weiterbildungen von Nachwuchsspielern zu rüsten, um international mehrere Ansprechpartner zu haben, eine Basis für den süd- und nordamerikanischen Markt. Dies könnte auch Leihspielern attraktive Optionen bieten. In Deutschland haben es die 17- bis 19-Jährigen im Übergangsbereich schwer, die jeweils passenden Schritte zum Profi zu gehen, weil Vereine in den Regionalligen, der 2. und 3. Liga eher auf Erfahrung bauen und daher selten auf junge Spieler setzen. Außerdem sollen durch ein besseres Ausbildungssystem zusätzliche Einkünfte generiert werden. Selbst, wenn Nachwuchsspieler den Anforderungen beim FC Bayern nicht genügen, könnten durch Verkäufe zu Erstligavereinen Erlöse erzielt werden. Was derzeit eine noch zu wenig ausgeschöpfte, aber auf lange Sicht gute Einnahmequelle wäre.