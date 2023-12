Reitz-Doppelpack reicht Gladbach nicht - Ducksch sichert Werders zweiten Auswärtspunkt

In einem abwechslungsreichen Spiel drehte Gladbach nach einem Doppelpack von Reitz gegen Werder Bremen zunächst die Partie, ehe Ducksch nach einem Abwehrfehler doch noch ausglich.

Für Werder Bremen waren Auswärtsfahrten nach Gladbach zuletzt nicht von Erfolg geprägt, in den vergangenen elf Partien gelang den Norddeutschen im Borussia-Park kein Sieg. Insgesamt kam das Team von der Weser nur auf einen mageren Saisonpunkt in der Fremde. Am 15. Spieltag gab es für das Team von Ole Werner, das der Trainer nach dem 2:0-Erfolg gegen Augsburg nicht verändert hatte, allerdings bereits früh etwas zu jubeln.

Bremen startet perfekt

Borré setzte ein hohe aufsetzendes Zuspiel von Schmid technisch anspruchsvoll gegen die Laufrichtung von Nicolas zum 1:0 ins Netz (7.) - und belohnte seine Farben für eine gute Anfangsphase. Die Gäste blieben auch danach zunächst spielbestimmend, Ducksch hätte gegen Nicolas aber mehr machen können, als sich nur die Kugel vom Fuß klauen lassen (12.).

Die Borussia, bei der nach der 1:3-Pleite bei Union Berlin der wieder fitte Koné und Hack anstelle von Kramer und Cvancara (krank) begannen, brauchte etwas, um in der Partie anzukommen. Nach einer knappen halben Stunde schoss Plea ein Zuspiel vom auffälligen Honorat über das Tor (27.). Das Spiel war nun ausgeglichen, der Ball lief bei beiden Teams mitunter gefällig, richtig viele dicke Chancen sprangen aber nicht heraus. Plea schoss erneut über das Tor (39.), genau wie auf der anderen Seite Bittencourt nach Borré-Flanke (41.).

Reitz belohnt Gladbacher Mehraufwand

Noch vor der Pause belohnten sich die Hausherren dann für ihren gesteigerten Einsatzwillen. Nach zwei abgeblockten Angriffsversuchen, gab Hack den Ball im Strafraum nicht verloren und legte für Reitz auf, der aus 14 Metern eiskalt zum 1:1-Pausenstand abschloss (45.).

Den Schwung nahm die Fohlenelf auch in den zweiten Durchgang mit. Koné scheiterte am Pfosten, Pleas Nachschuss entschärfte Zetterer mit einem starken Reflex (47.). Zwei Minuten später war er dann aber erneut geschlagen und wieder traf Reitz. Ein schneller Vortrag von Netz durchs Zentrum leitete den Treffer ein, Reitz schoss Hacks Querlage nach einem Haken zum 2:1 ein (49.).

Während die Borussia richtig gut drin war - Plea (59.) und Reitz (60.) hatten weitere Möglichkeiten - und vor allem mit schnellem Umschalten immer wieder Lücken im Bremer Deckungsverbund fand, ließ Werder gerade im letzten Drittel die Genauigkeit vermissen. Die Gäste tauchten zwar des Öfteren in Strafraumnähe auf, waren dort aber selten so gefährlich wie bei Schmids sattem Schuss, der über das Tor strich (53.) oder Stages Kopfball (70.), der allerdings auch das Tor verfehlte.

Njinmah vor Nicolas da, Bremen gleicht aus

Weil die Gladbacher dann aber nicht gut aussahen, kam für die Schlussphase nochmal Spannung auf. Der eingewechselte Njinmah war im Strafraum bei einer aufsetzenden Halbfeld-Flanke von Jung vor Nicolas dazwischen und legte so für Ducksch quer, der auf 2:2 stellte (76.).

So richtig ins Risiko ging in der Schlussviertelstunde dann aber kein Team mehr und so blieb es beim letztlich verdienten Remis. Letzter Aufreger der Partie war dann eine Rote Karte für den eingewechselten Kramer, Schiedsrichter Felix Zwayer änderte die Farbe nach VAR-Eingriff aber noch auf Gelb (90.+4.). Für Werder geht damit das Warten auf einen Sieg in Gladbach weiter (nun zwölf erfolglose Anläufe), immerhin gab es aber den zweiten Auswärtspunkt der Saison.

Fürs letzte Pflichtspiel des Jahres reist die Borussia am Mittwochabend zur Eintracht nach Frankfurt (20.30 Uhr). Werder Bremen steht vor einer schweren Heimaufgabe gegen RB Leipzig (Dienstag, 18.30 Uhr).