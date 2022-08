Meyers Neuorientierung: Ex-Nationalspieler wechselt nach Luzern

Die Reise von Ex-Nationalspieler Max Meyer geht weiter. Nächste Station: der FC Luzern in der Schweiz.

"Max Meyer schließt sich per sofort dem FC Luzern an", teilte der Schweizer Erstligist am Mittwoch mit. Der 26-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben und soll gleich ins Training des Teams von Trainer Mario Frick einsteigen.

"Mit Max Meyer konnten wir einen Spieler verpflichten, der trotz seiner erst 26 Jahre viel Erfahrung mitbringt und eine ideale Ergänzung für unseren Kader darstellt", erklärte FCL-Sportchef Remo Meyer.

Reichlich Erfahrung

Erfahrung bringt Meyer wirklich reichlich mit. Immerhin lief er viermal für die DFB-Auswahl auf, holte mit der deutschen Olympia-Auswahl als Kapitän 2016 in Rio de Janeiro Silber und wurde 2017 mit der U 21 unter Trainer Stefan Kuntz Europameister.

Ich wollte mich neu orientieren. Max Meyer

Mit dem FC Schalke 04, den er 2018 mit viel Gedöns ablösefrei verlassen hatte, spielte er 156-mal in der Bundesliga und 16-mal in der Champions League. 46 Spiele in der Premier League für Crystal Palace, zehn in der Bundesliga für Köln - die Vita von Meyer kann sich sehen lassen. Doch die Karriere stockte, zuletzt war er bei Fenerbahce und dann auf Leihbasis beim FC Midtjylland aktiv. "Wir sind überzeugt, dass wir von den Qualitäten von Max profitieren können und Max im Gegenzug seiner Karriere neuen Schwung verleihen kann", sagte Remo Meyer.

Meyer lässt sich von den Ideen überzeugen

"Ich wollte mich neu orientieren und konnte mich in den Gesprächen mit Remo Meyer und Mario Frick von den Ideen, die man mit mir und der Mannschaft hat, überzeugen. Ich freue mich nun zunächst auf meine neuen Teamkollegen - und dann natürlich auch auf meinen ersten Einsatz vor unseren Fans."