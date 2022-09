Meyer: Zuversichtlich dank dem beinharten Casar

Mit Mittelfeldspieler Aljaz Casar schlug der Hallesche FC kurz vor Schluss nochmal auf dem Transfermarkt zu. Der Ex-Hoffenheimer begann gleich robust im Training und weckt Hoffnungen, sofort helfen zu können.

Beim Halleschen FC sind alle Augen auf das kommende Spiel am Samstagnachmittag gegen Verl (14.00 Uhr, LIVE! bei kicker) gerichtet. Bei seiner Einschätzung zum SC Verl spricht Andre Meyer von einer "technisch brutal starken Mannschaft", die in den vergangenen Wochen "weniger an der Qualität, sondern vielmehr an den Ergebnissen" scheiterte. Auch das Landespokal-Aus von Verl am Mittwoch gegen Oberliga-Aufsteiger Delbrücker SC verändert Meyers Meinung bezüglich der Kaderstärke des Sport-Clubs nicht.

Neuzugang Casar "voll einsatzfähig"

Ein Grund für die Zuversicht des Coaches ist dabei die Verpflichtung von Aljaz Casar (21). Der defensive Mittelfeldspieler aus Slowenien kam von der TSG Hoffenheim und stand "schon sehr, sehr lange" auf der Wunschliste des HFC, so Meyer.

Für Halle war bei der Verpflichtung ausschlaggebend, dass man nun die Chance auf einen langfristigen Kauf ergreifen konnte - eine Leihe wäre "schon weitaus früher" möglich gewesen. Casar "kommt aus dem vollen Mannschaftstraining" bei der TSG und "ist voll einsatzfähig", man müsse ihm "aber auch die Zeit geben" seine Mitspieler besser kennenzulernen.

Bei der Spielerwahl für das Kellerduell am Samstag hat der HFC-Coach derweil nahezu die Qual der Wahl - lediglich bei zwei Spielern wird es wohl nicht für einen Einsatz am Samstag reichen. Jannes Vollert fällt wie erwartet aufgrund seiner Blinddarm-Operation weiter aus; Timur Gayret musste bei einem Zweikampf im Training gegen den beinharten Casar "dran glauben" und steht vermutlich wegen einer Zehenprellung ebenfalls nicht im Kader.