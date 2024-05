Meyer wird in Luzern verabschiedet

Nach zwei Jahren am Vierwaldstätter See ist Max Meyer am Dienstagabend beim FC Luzern verabschiedet worden. Der gebürtige Oberhausener, Ex-Schalker und Ex-Kölner traf zum Abschluss bei der 1:2-Heimniederlage gegen Lausanne-Ouchy noch einmal vom Elfmeterpunkt ins Tor. Insgesamt bestritt der 28-Jährige in der zu Ende gehenden Saison bislang 40 Pflichtspiele (sechs Tore) für den Schweizer Erstligisten. Wohin es den viermaligen Nationalspieler nun verschlägt, ist noch offen.