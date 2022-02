Meyer: "Was wir durchmachen, ist krass und echt bitter"

Wieder einmal brachte Jahn Regensburg eine Führung nicht über die Zeit. Der SSV, am achten Spieltag noch Spitzenreiter, rutscht in der Tabelle immer weiter ab - blickt aber dennoch optimistisch nach vorne.

"Das ist heute richtig bitter, das merkt man auch in der Kabine.", sagte Regensburgs Verteidiger Konrad Faber nach dem 1:2 auf Schalke. Der Jahn erwies sich als äußerst wehrhafter Gegner in der Arena und ging beim Aufstiegsfavoriten sogar in Führung. Und schnupperte sogar am 2.0, doch Carlo Boukhalfa scheiterte in der 62. Minute am Aluminium. "Wenn wir das zweite Tor machen, hätte Schalke nichts mehr geholt", ist sich Keeper Alexander Meyer sicher.

Doch die Schalker drehten dann dank ihrer Joker die Partie und der Jahn stand am Ende trotz Führung zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen da. "Dass wir wieder nichts mitnehmen, ist richtig brutal", gestand Meyer ein. "Was wir durchmachen, ist krass und echt bitter."

Noch am achten Spieltag grüßte der Jahn in der Tabelle von ganz oben. Von den letzten neun Ligaspielen gewannen die Oberpfälzer allerdings nur zwei, aktuell Rang neun mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegszone sind die Folge. Allerdings war Coach Mersad Selimbegovic wegen Gelbsperren und Verletzungen zu ständigen Umstellungen gezwungen.

Meyer fordert Trendumkehr und hofft auf Glücksgöttin Fortuna

Und die restlichen Aufgaben im Februar haben es in sich: Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) kommt der Zweite St. Pauli, eine Woche darauf gastiert der Jahn beim 1. FC Nürnberg und am 27. Februar macht Fortuna Düsseldorf seine Aufwartung in Regensburg. Doch trotz der namhaften Gegner fordert Meyer eine Trendumkehr - und hofft auf Gnade der Glücksgöttin Fortuna: "Im Moment ist das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite. Es hilft nichts: Wir müssen weitermachen und das wieder umbiegen." Am besten schon gegen die Kiez-Kicker.