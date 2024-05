Meyer verlängert am Schönbusch

Niklas Meyer wird auch in der kommenden Saison für den SV Viktoria Aschaffenburg die rechte Außenbahn beackern. Der 22-jährige Angreifer hat seinen Vertrag am Schönbusch um ein Jahr verlängert. "Niklas ist ein junger und entwicklungsfähiger Offensivspieler, der sich in der Regionalliga dauerhaft etablieren möchte und bereits gezeigt hat, dass er dazu in der Lage ist. Wir möchten ihm diese Chance geben und glauben daran, dass er unserer Offensivabteilung gute Impulse geben kann“, freutt sich der sportliche Leiter Tuncay Nadaroglu über die Verlängerung.