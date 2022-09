Meyer über Elversberg: "Das bisherige Abschneiden ist kein Zufall"

Der Hallesche FC trifft am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Spitzenreiter. Der Respekt vor der SV Elversberg ist groß.

André Meyer will an den jüngsten Aufschwung anknüpfen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Als Aufsteiger mischt die SVE derzeit die Liga auf. Doch für HFC-Trainer André Meyer ist der Klub kein "normaler" Neuling, der sich erst orientieren muss. Der Höhenflug überrascht ihn nicht. "Sie haben einen guten Mix aus Routine und jugendlicher Dynamik. Auf uns wartet eine der erfahrensten Mannschaften, sehr eingespielt", warnt er auf der Klub-Website.

Einen Schlüssel erkennt er in der Philosophie, die sich die Saarländer gegeben haben: "Der Verein steht für Kontinuität, hat mit dem Trainer Horst Steffen seit vielen Jahren etwas aufgebaut. Die Früchte trägt Elversberg jetzt mit Platz eins in neuer Umgebung 3. Liga. Das bisherige Abschneiden ist jedenfalls kein Zufall."

"Edeljoker" Deniz will zurück in die Startelf

Trotzdem glaubt Meyer an die eigene Stärke. "Wenn wir am Limit sind und unser Potential abrufen, können wir mit jedem Gegner mithalten", sagt der 38-Jährige. Mut und Selbstvertrauen sammelten die Saalestädter vor einer Woche ein Köln, als sie einen 0:2-Rückstand bei der Viktoria noch aufholten.

Als Torschütze brachte sich einmal mehr Tunay Deniz ein. Der aus Offenbach gekommene Mittelfeldmann erzielte schon sein zweites Jokertor. "Wir haben jetzt mehr Breite im Kader, dann kann der Trainer Qualität von der Bank bringen. Mit mir als Edeljoker hat das mit zwei Toren gut geklappt", sagte er. Der 28-Jährige will seinen Platz in der Startelf zurück, den er nach durchwachsenem Saisonstart verloren hatte. Allerdings bremste ihn in der Trainingswoche eine Erkältung aus.