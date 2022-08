Meyer holt unerwartet Silber über die Hindernisse - Lita Baehre wird Zweiter hinter Duplantis

Mit zwei nicht zwingend erwarteten Medaillen haben die deutschen Leichtathleten am Samstagabend im Münchner Olympiastadion aufhorchen lassen.

3000 Meter Hindernis: Meyer holt überraschend Silber

Die deutsche Hindernisläuferin Lea Meyer (25) hat überraschend EM-Silber über 3000 m gewonnen. In Abwesenheit von Titelverteidigerin Gesa Felicitas Krause lief die Kölnerin angepeitscht vom frenetischen Münchner Publikum in 9:15,35 Minuten ein bärenstarkes Rennen und musste sich lediglich der neuen Europameisterin Luiza Gega (Albanien/9:11,31) geschlagen geben, Bronze ging an die Britin Elizabeth Bird (9:23,18). Elena Burkard (LG Nordschwarzwald) wurde Zwölfte (9:39,63). Krause (30, Siegerin 2016 und 2018) hatte ihre EM-Teilnahme wegen einer Erkrankung abgesagt.

Meyer war bei der WM in Eugene noch von vielen beachtet kopfüber in den Wassergraben gestürzt - beinahe ein Symbolbild für das Abschneiden des DSV-Teams in den USA. "Ich hatte auf ein schnelles Rennen gehofft", sagte Meyer im Anschluss überwältigt, "was passiert ist, verstehe ich noch nicht so ganz."

Lita Baehre holt Stab-Silber - nur Duplantis nicht zu schlagen

Raus mit den Emotionen! Bo Kanda Lita Baehre (Deutschland) holt Silber. IMAGO/Michaela Merk

Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) hat bei der nächsten Goldshow von Superstar Armand Duplantis (Schweden) EM-Silber im Stabhochsprung gewonnen. Der WM-Siebte übersprang im Münchner Olympiastadion 5,85 m und musste sich nur dem Titelverteidiger, Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler aus Schweden geschlagen geben, der mit 6,06 m seinen eigenen EM-Rekord überbot. Bronze sicherte sich Aufsteiger Pal Haugen Lillefosse (5,75/Norwegen). Torben Blech (Leverkusen) und der WM-Fünfte Oleg Zernikel (Landau) schafften lediglich ihre Anfangshöhe von 5,50 m und wurden Achter und Neunter.

Ich habe vorher gedacht, ich muss mein Bestes geben, um das Publikum nicht zu enttäuschen. Ich glaube, das ist mir gelungen. Bo Kanda Lita Baehre

"Ich habe eine Medaille im Kopf - und das ist natürlich die goldene. Dafür werde ich alles geben", hatte Lita Baehre, mit 5,90 m die Nummer zwei in Europa, schon angriffslustig nach der souveränen Qualifikation gesagt. Mit Silber holte er dann seine erste Medaille bei einer großen Meisterschaft - und ließ sich feiern. "Ich habe vorher gedacht, ich muss mein Bestes hier geben, um das Publikum nicht zu enttäuschen. Ich glaube, das ist mir gelungen", sagte der Umjubelte.

Staffeln verfehlen Podest

Die deutsche Männer-Staffel über 4x400 m hat erwartungsgemäß nicht in die Medaillenentscheidung bei der Heim-EM in München eingreifen können. Das Quartett mit Marvin Schlegel (Chemnitz), Patrick Schneider (Wattenscheid), Marc Koch (Berlin) und Manuel Sanders (Dortmund) wurde im Finale am Samstagabend Siebter (3:02,51 Minuten).

Der Titel ging an die favorisierten Briten (2:59,35). Zu Silber und Bronze liefen Belgien (2:59,49) und Frankreich (2:59,64). Den Finaleinzug hatte das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bereits als Erfolg verbucht. Bei der WM in Eugene war Deutschland im Hayward Field in 3:04,21 Minuten vorzeitig ausgeschieden. Die bisher letzte EM-Medaille hatte die deutsche Langsprint-Staffel mit Bronze 2012 in Helsinki gewonnen, Gold gab es zuletzt 1982 in Athen.

Die deutsche 4x400-Meter-Staffel der Frauen hat im Finale den fünften Platz belegt. Luna Thiel, Mona Mayer, Alica Schmidt und Carolina Krafzik kamen in 3:26,09 Minuten ins Ziel. Schlussläuferin Femke Bol führte die niederländische Staffel in 3:20,87 Minuten zum Sieg. Für Bol ist es das dritte EM-Gold nach den beiden über 400 Meter und 400 Meter Hürden.

Zapalska verpasst knapp Halbfinale über 100 m Hürden

Monika Zapalska hat das Halbfinale über 100 m Hürden um 0,02 Sekunden verpasst. Die Sprinterin vom TV Wattenscheid gehörte mit 13,39 Sekunden auch nicht zu den drei Zeitschnellsten, die sich neben den jeweils drei ersten der drei Vorläufe für die Vorschlussrunde am Sonntag (19.10 Uhr/ZDF) qualifizierten. Schnellste waren Elisa Maria Di Lazzaro aus Italien (13,11) und Anne Zagre aus Belgien (13,12). Bei den vergangenen Titelkämpfen in Berlin hatte Deutschland zwei Medaillen gewonnen. Die damalige Silbermedaillengewinnerin Pamela Dutkiewicz, die inzwischen Dutkiewicz-Emmerich heißt, hat ihre Karriere beendet und erwartet ihr erstes Kind. Cindy Roleder hat in diesem Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die Athletin des SV Halle wurde damals Dritte.

Lokalmatadorin Hering Siebte über 800 Meter

Lokalmatadorin Christina Hering ist über 800 Meter auf den siebten Platz gelaufen. Die 27 Jahre alte Münchnerin musste in der Schlussphase des Finales die Konkurrenz ziehen lassen und kam nach 2:00,82 Minuten ins Ziel. Den Titel holte sich die Olympia- und WM-Zweite Keely Hodgkinson aus Großbritannien in 1:59,09 Minuten, Silber ging an die Französin Rénelle Lamote in 1:59,49 Minuten. Die Polin Anna Wielgosz gewann Bronze in 1:59,87 Minuten.

Früher am Tag hatte Geherin Saskia Feige über 20 Kilometer die Bronzemedaille gewonnen. Im Speerwerfen der Frauen gewann Elina Tzengko aus Griechenland und folgte Christin Hussong als Europameisterin. In Abwesenheit der deutschen Titelverteidigerin gewann die Griechin mit 65,81 m vor der Serbin Adriana Vilagos (62,01) und die 41-jährige Weltrekordhalterin Barbora Spotakova (60,68) aus Tschechien. Annika Marie Fuchs (Potsdam) verpasste mit 54,52 m den Endkampf um rund drei Meter und wurde Elfte.

Am Sonntag findet die Sprint-Staffel mit Europameisterin Gina Lückenkemper statt. Die Bambergerin gab inzwischen grünes Licht für einen Start, nachdem sie sich bei ihrem Gold-Lauf im Zielbereich stürzend eine Verletzung am Knie zugezogen hatte.