Meyer freut sich über "Riesen-Energieleistung"

Während man sich in Halle über einen Punkt im Derby gegen Magdeburg freut, kritisierte FCM-Coach Christian Titz in der Pressekonferenz nach dem Spiel die mangelhafte Chancenverwertung des Tabellenführers.

Fünf Großchancen, darunter ein Elfmeter und trotzdem nur ein Tor. Die beste Offensive der Liga aus Magdeburg war im Derby gegen den Halleschen FC ungewohnt schwach vor dem Tor. In der Pressekonferenz nach dem Spiel zeigte sich Trainer Titz enttäuscht über den Chancenwucher seiner Mannschaft. "Bis zum 1:0 haben wir das Spiel total kontrolliert, haben uns beinahe zweistellige Chancen erarbeitet, aus denen wir vier oder fünf Tore machen sollten", so der 50-Jährige.

Vor dem 1:0 hätte man den "Sack besser zumachen" müssen, stattdessen fing man sich "folgerichtig" das Gegentor nach einem Standard. Dass Top-Scorer Baris Atik (17 Tore, 14 Assists) einen Handelfmeter verschoss, könne vorkommen, so der Trainer. Die Magdeburger Mannschaft habe so viele Chancen gehabt, dass man diesen hätte ausmerzen können.

Halle mit dem "Glück des Tüchtigen"

Titz Gegenüber André Meyer freute sich hingegen über einen Punktgewinn bei der "Top-Mannschaft" aus Magdeburg. Das Team des 38-Jährigen musste coronabedingt kurzfristig auf mehrere Spieler verzichten, darunter auch Torhüter Tim Schreiber. Dass man sich trotz der Ausfälle ein Unentschieden erkämpfen konnte, habe man einer "Riesen-Energieleistung" zu verdanken.

Aufgrund der vielen Ausfälle habe die Mannschaft vor allem in der ersten halben Stunde der großen Drangphase der Magdeburger, "ohne Mut" gespielt. "Wir hatten natürlich eine hohe Druckphase gegen uns und gehen dann glücklicherweise ohne Gegentor in die Halbzeit", betonte Meyer.

Großen Anteil daran, dass Halle nur ein Gegentor im gesamten Spiel beklagen musste, hatte Schreibers Ersatzmann Daniel Mesenhöler. Der 26-Jährige habe "mit Bravour" seine hohe Klasse unter Beweis gestellt und der Mannschaft "die nötige Sicherheit" gegeben. So war am Ende das "Glück des Tüchtigen" mit dem HFC , während der FC Magdeburg auch das fünfte Derby in Folge gegen Halle nicht gewinnen konnte.