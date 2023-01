Meyer-Aus in Halle nach Absturz auf Platz 19

Nach dem herben Rückschlag durch das 0:2 im Abstiegskracher gegen den FSV Zwickau hat sich der Hallesche FC von Trainer André Meyer getrennt.

Vor dem Zwickau-Spiel hatte die HFC-Vereinsführung André Meyer noch das Vertrauen ausgesprochen, am Sonntag tagte der Vorstand dann aber, um die prekäre Lage neu zu bewerten. Mit dem Ergebnis: Der 39-jährige Meyer ist nicht länger Trainer vom Halleschen FC.

"17 Punkte aus 20 Partien in dieser Saison sind ein historischer Tiefstwert seit Zugehörigkeit zur 3. Liga. Daher sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir auf der Trainer-Position einen neuen Impuls setzen müssen", sagte Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Fox zum Aus von Meyer, der im Dezember 2021 nach Halle gekommen war und den Verein zum Klassenerhalt geführt hatte.

In dieser Saison konnte der HFC seit dem 5. November (3:1 gegen SV Waldhof Mannheim) kein Drittliga-Spiel mehr gewinnen, stattdessen folgten vier Niederlagen und ein Remis sowie der Absturz auf den vorletzten Platz in der Tabelle.

In Dresden (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen nun Punkte her. Bis auf Weiteres wird Nachwuchsleiter und Fußballlehrer Jens Kiefer gemeinsam mit Co-Trainer Max Bergmann und Torwarttrainer Marian Unger die Verantwortung für die Profimannschaft als Trio übernehmen. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer "auf Hochtouren".

Außergewöhnlich: Am Dienstag gab es vor dem Meyer-Aus in Halle bereits Trainerentlassungen bei 1860 München und dem FC Ingolstadt. In Michael Köllner, Rüdiger Rehm und Meyer sind gleich drei Drittliga-Trainer an einem Tag ihren Job losgeworden.