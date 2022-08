Mexiko im Alupech, Spanien feiert Gabarro - Brasilien  reicht Elfmeter

Mit Spanien und Brasilien stehen die ersten beiden Halbfinalisten bei der U-20-WM der Frauen in Costa Rica fest. Beiden Semifinalistinnen reichte ein Tor, Mexiko haderte mit dem Alupech.

Im Nationalstadion in San José boten Spanien und Mexiko ein packendes und zu jeder Zeit offenes Viertelfinale. Die Spanierinnen gingen in der 25. Minute in Führung, als nach einem Ballgewinn im Mittelfeld Paralluelo von rechts genau in den Lauf von Gabarro passte. Gabarro war im Fünfmeterraum einen Schritt schneller als ihre Gegenspielerin und drückte den Ball über die Linie.

Mexiko, das in der Gruppenphase die deutsche U 20 ausgeschaltet hatte, zeigte sich aber nur wenig geschockt, hatte mit zwei Lattentreffern großes Pech. In der 35. Minute scheiterte Lopez mit einem klasse Distanzschuss aus über 30 Metern am Querbalken, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte klatschte auch ein Schuss von Villanueva von der Strafraumgrenze nur gegen die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel hatte aber auch Spanien Alupech, als Benitez völlig freistehend in der 48. Minute nur den rechten Pfosten traf. Die Partie blieb auf des Messers Schneide, in der 62. Minute hätte Soto den Ausgleich für Mexiko erzielen müssen, doch unbedrängt setzte sie den Ball aus wenigen Metern über das spanische Tor. So jubelte am Ende Spanien, das nun auf den Gewinner der Partie zwischen Nigeria und den Niederlanden (Montag, 0:30 Uhr, MEZ) wartet.

18-jährige Analuyza führt Brasilien ins Halbfinale

Im zweiten Viertelfinale setzte sich Brasilien in einem südamerikanischen Duell mit 1:0 gegen Kolumbien durch. Das Siegtor markierte Tarciane in der 26. Minute vom Punkt. Gefeiert wurde aber besonders die erst 18 Jahre junge Analuyza, die als hängende Spitze ein klasse Partie machte und auch den entscheidenden Strafstoß herausholte. Zudem wurde ihr in der 19. Minute ein Tor aberkannt. Brasilien trifft im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung Japan gegen Frankreich (Montag, 4 Uhr MEZ).

Die beiden Halbfinalpartien steigen in der Nacht zum Donnerstag (MEZ), das Finale wird am kommenden Sonntag ausgetragen.