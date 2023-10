Mexiko: Gelungene Deutschland-Generalprobe gegen Ghana

Die mexikanische Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Ghana souverän mit 2:0 gewonnen. Nun wartet in Philadelphia die deutsche Nationalelf.

Nach zwei Spielen ohne Sieg hat Mexikos Nationalmannschaft in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina in der Nacht zum Sonntag ein souveränes 2:0 im Testspiel gegen Ghana eingefahren. In einer für ein Freundschaftsspiel ungewöhnlich ruppigen Partie dominierte das Team von Nationalcoach Jaime Lozano über die gesamten 90 Minuten und ließ kaum Gelegenheiten der Black Stars zu.

Mexiko mit starker zweiten Hälfte

Nach einer chancenarmen, aber sehr umkämpften ersten Hälfte steigerten sich die Mittelamerikaner im zweiten Durchgang deutlich und brachten das Tor von Ghanas Schlussmann Lawrence Ati Zigi mehrfach in Bedrängnis. Dennoch dauerte es bis zur 57. Minute, ehe das 1:0 fiel: Hirving Lozano vom niederländischen Klub PSV Eindhoven zog vom linken Flügel im Strafraum nach innen, sein abgefälschter Flachschuss ließ Ati Zigi keine Chance.

Wenig später hatte der eingewechselte Uriel Antuna die große Chance, die Führung auszubauen, setzte den Ball unter arger Bedrängnis des Ex-Salzburgers Gideon Mensah jedoch knapp neben den Pfosten ans Außennetz (64.). Acht Minuten später machte es Antuna dann besser, als er nach einem Traumpass von Cesar Huerta alleine vor dem Tor den herauseilenden Ati Zigi zum 2:0 tunnelte.

In der Folge nahm El Tri ein wenig Tempo aus dem eigenen Spiel und erlaubte Ghana etwas Ballbesitz, jedoch ohne die Kontrolle zu verlieren. Mohammed Kudus' Schuss ans Außennetz in der 76. Minute war neben einem Kopfball von Arsenals Thomas Partey knapp über die Latte (17.) die einzig nennenswerte Aktion der Westafrikaner, die über die gesamten 90 Minuten ohne Abschluss auf das Tor von Mexiko-Keeper Guillermo Ochoa blieben.

Gute Erinnerungen an Testspielgegner Deutschland

Auf Mexiko, das seit dem Triumph im Gold Cup im Juli kein Spiel mehr verloren hat, wartet am kommenden Mittwoch das nächste Testspiel. Dann geht es in Philadelphia gegen die deutsche Nationalmannschaft, die ihr Freundschaftsspiel gegen die USA am Samstag mit 3:1 gewinnen konnte.

Zuletzt trafen die beiden Nationen zum Auftakt der Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland aufeinander. Mexiko gewann das Spiel mit 1:0, die deutsche Nationalelf erholte sich von dieser Auftaktniederlage nicht mehr und schied bereits nach der Vorrunde aus.