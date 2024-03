Reyna entscheidet Nations-League-Finale - Mexiko-Fans sorgen für Eklat

Die USA haben zum dritten Mal in Serie die Nations League der CONCACAF gewonnen - und zum dritten Mal drückte im Finale Dortmunds Giovanni Reyna seinen Stempel auf.

Der Hattrick ist perfekt: Die USA haben zum dritten Mal in Folge und damit seit der Einführung jede Ausgabe der Nations League gewonnen. Der im Turnierverlauf schon überragende Giovanni Reyna, aktuell von Borussia Dortmund an Premier-League-Klub Nottingham Forest ausgeliehen, erzielte rund eine halbe Stunde vor dem Ende den 2:0-Endstand (63.). Hinterher wurde der 21-Jährige wenig überraschend als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Reyna hatte im Verlauf der Nations League absolut überzeugen können. Bereits beim 3:1 nach Verlängerung im dramatischen Halbfinale gegen Jamaika hatte der Offensivspieler der Partie mit seinen beiden Torvorlagen zum 2:1 und 3:1 - jeweils für Ex-Schalker Haji Wright - die entscheidende Rolle eingenommen.

Und dass Reyna Finale kann, das wussten die US-Fans bereits: Ein Tor und eine Vorlage markierte der Rechtsfuß im Finale 2021 - ein 3:2 nach Verlängerung gegen Mexiko. 2023 ging es gegen Kanada, beim 2:0-Erfolg bereitete Reyna beide Treffer vor.

Auf den Weg gebracht hatte den Finalsieg am Sonntag der ehemalige Leipziger Tyler Adams, der von Ex-Schalker Weston McKennie bedient wurde - und den Ball dann aus über 30 Metern ins linke obere Eck schweißte (45.).

Mehrere Spielunterbrechungen - Fans "aus der Arena gebracht"

Für einen Eklat sorgten derweil mexikanische Fans, die für mehrere Spielunterbrechungen in der Schlussphase verantwortlich zeichneten. Was war passiert? Referee Drew Fischer aus Kanada unterbrach die Partie mehrmals, weil homophobe Gesänge von mexikanischen Fans angestimmt wurden. Das Sicherheitspersonal im texanischen Arlington habe daraufhin nach Angaben der CONCACAF "eine bedeutende Zahl an beteiligten Fans identifiziert und aus der Arena gebracht".

Reyna und dessen Kollegen wurden nach dem entscheidenden Treffer zum 2:0 darüber hinaus mit Gegenständen beworfen. Für US-Coach Gregg Berhalter untragbar: "Wir wollen eine großartige Atmosphäre, aber nicht, dass Dinge auf uns geworfen werden. Das ist gefährlich, es könnte jemand verletzt werden."

Die CONCACAF hat unterdessen keine disziplinarischen Maßnahmen in Bezug auf die Entgleisungen der Mexikaner angekündigt. Sie teilte lediglich mit: "Es ist extrem enttäuschend, dass diese Angelegenheit in einigen Spielen weiter Thema ist, vor allem in dem Zusammenhang, dass sich in zwei Jahren die enorme Möglichkeit bietet, den Sport in unserer Region weiter wachsen zu lassen." 2026 sind die USA, Mexiko und Kanada WM-Gastgeber.