Darwin-Show in Denver: Uruguay düpiert formschwaches Mexiko

Die Copa America rückt immer näher - und die Nationalmannschaft Mexikos scheint überhaupt nicht bereit für dieses prestigeträchtige Turnier. Liverpool-Torjäger Darwin hat "El Tri" die derzeitigen Grenzen aufgezeigt.

Das Ergebnis drückt die haushohe Überlegenheit Uruguays aus. Mit einem 4:0 verschlimmerte die "Celeste" die Krise bei Gegner Mexiko und sendete ihrerseits selbst ein klares Signal an die Konkurrenz vor der Copa America, die am 20. Juni in den USA beginnen wird.

Beim Testspiel in Denver ragte ein Mann heraus. Liverpool-Stürmer Darwin avancierte mit drei Treffern vor 50.000 Fans zum Matchwinner. Der 24-Jährige traf in der 7., 44. und 49. Minute und rahmte bei seiner Gala das Tor des von Manchester United an den FC Granada ausgeliehenen Facundo Pellistri zum zwischenzeitlichen 2:0 ein (26.).

Härtetest gegen Brasilien - Auf dem Papier leichte Gruppe

Die Partie geriet zu einer Machtdemonstration der Süd- gegen die Nordamerikaner. Mexikos Vorstellung war schlichtweg bodenlos, die Auswahl von Trainer Jaime Lozano wird mit einem schweren Rucksack bepackt in die Copa gehen, die für "El Tri" am 23. Juni (Anstoß 3 Uhr MESZ) mit dem Spiel gegen Jamaika beginnen wird. Davor steht noch ein weiterer Härtetest in der texanischen Stadt College Station gegen Brasilien an - was die ganze Sache womöglich nur noch verschlimmert.

Uru-Trainerguru Marcelo Bielsa hatte noch eine Spitze für das Team Mexikos parat, kritisierte den Gegner für das in seinen Augen nicht gerade seriöse Auftreten in Denver. "Sie hätten das Spiel mit maximaler Energie bestreiten müssen", sagte der 68-Jährige. Ein Scheitern in der auf dem Papier leichten Vorrundengruppe (Jamaika, Venezuela, Ecuador) scheint derzeit nicht ausgeschlossen.

Uruguay in einer Gruppe mit Gastgeber USA

Bielsas Auswahl startet bei der Copa America gegen Panama und trifft in den weiteren Vorrundenspielen auf Bolivien und den Gastgeber. Die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko auch Co-Gastgeber für die Weltmeisterschaft 2026. Die bis zum 14. Juli dauernde Copa dient für das Land somit auch als Gradmesser für die WM in zwei Jahren.

aho