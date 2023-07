Doch noch Viertelfinale: Katar überrascht nicht nur Mexiko

Katar hat überraschend noch den Sprung ins Gold-Cup-Viertelfinale geschafft. Mexiko zog trotzdem als Gruppensieger weiter.

Jubel in Weiß: Katar steht erneut in der K.-o.-Runde des Gold Cup. Getty Images

Als die katarische Nationalmannschaft 2021 erstmals als Gast am Gold Cup teilnahm, der eigentlich für die Nationen aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik vorgesehen ist, war sie bis ins Halbfinale vorgedrungen. Dieses Kunststück könnte ihr zwei Jahre später erneut gelingen.

Obwohl der WM-Gastgeber von 2022 mit nur einem Punkt auf dem Konto ins letzte Gruppenspiel gegangen war, zog er in der Nacht auf Montag (MESZ) noch in die K.-o.-Phase ein, weil alles passte: Katar bezwang in Santa Clara (Kalifornien) überraschend Mexiko mit 1:0, und im Parallelspiel schlug Honduras Haiti, aber nur mit 2:1 und damit nicht hoch genug, um eine bessere Tordifferenz als Katar aufzuweisen.

Damit wurde Katar hinter den nach zwei Siegen bereits vorab qualifizierten Mexikanern Zweiter der Gruppe B und bekommt es am Samstag im Viertelfinale mit dem Besten aus Gruppe C zu tun, Panama oder Martinique. 2021 hatte Katar erst im Halbfinale gegen die USA mit 0:1 verloren.

"Dieses Tor wäre im Klubfußball mit Sicherheit nicht gefallen"

Hazem Shehata erzielte in der 27. Minute per Kopf den goldenen Treffer für Katar gegen Mexiko. "Dieses Tor wäre im Klubfußball mit Sicherheit nicht gefallen", haderte Interimstrainer Jaime Lozano nach seiner ersten Niederlage im Amt mit der schlechten Abstimmung seiner Defensive. Seine Mannschaft blieb trotz klarer Dominanz torlos. Im Viertelfinale wartet nun ein Duell mit Panama, Martinique, Costa Rica oder El Salvador auf den Weltranglisten-14., der nach dem enttäuschenden Nations-League-Final-Four samt Trainerwechsel beim Gold Cup wieder positive Schlagzeilen schreiben will.

Katar um Nationaltrainer Carlos Queiroz, das in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils in der Nachspielzeit entscheidende Gegentreffer kassiert hatte, überraschte mit dem Sieg nicht nur Mexiko, sondern auch Honduras, dessen 2:1-Erfolg gegen Haiti so nicht zum Weiterkommen genügte. Der 36 Jahre alte Jerry Bengtson hatte für Honduras nach dem Rückstand durch Frantzdy Pierrot ausgeglichen, José Pinto zum 2:1 getroffen.