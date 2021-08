Gnadenlos effiziente Mexikaner holen Olympia-Bronze

Japan geht bei der Medaillenvergabe im Fußball leer aus: Der Gastgeber unterlag am Freitag gnadenlos effizienten Mexikanern verdient mit 1:3.

Die Mexikaner starteten nach dem erfolglosen Halbfinale gegen Brasilien sehr druckvoll und selbstbewusst in die Partie um Bronze gegen Japan. Zusätzlichen Rückenwind gab ein zweifelhafter Elfmeter, den Cordova in der 12. Minute souverän verwandelte. Zuvor hatte der Stuttgarter Kapitän Endo den Mexikaner Vega an der Straftraumgrenze zu Fall gebracht. Der äthiopische Schiedsrichter schloss sich mit dem VAR kurz, entschied dann aber trotzdem auf Elfmeter.

Mexiko legte in der 21. Minute gar nach: Nach einem Freistoß von Torschütze Cordova aus dem Halbfeld konnte Innenverteidiger Vasquez aus sechs Metern unbedrängt einköpfen. Japan stand unter Zugzwang und agierte in der Folge offensiver. Großchancen konnten sie sich bis zur Halbzeit allerdings nicht herausspielen.

Vega nimmt Japan die Hoffnung

Nach der Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mexiko drängte auf die Entscheidung, Japan auf den Anschluss. Doch die Mexikaner erstickten die Hoffnung der Gastgeber spätestens durch den Treffer von Vega (58.). Nach einem Eckball köpfte er den Ball wuchtig in die Maschen.

In den letzten 20 Minuten der Partie wurde Japan immer zwingender vor dem Tor von Ochoa. Der eingewechselte Mitoma belohnte die Japaner schließlich mit dem 1:3. Nach einer sehenswerten Körpertäuschung nagelte er den Ball ins kurze obere Eck (78.). Das ganz große Comeback blieb allerdings aus, am Ende schnappte sich Mexiko verdient die Bronzemedaille.