"Magische" Mexikaner feiern Neuanfang - Haiti jubelt ganz spät

Mexiko ist mit einem überzeugenden Auftritt gegen Honduras in den Gold Cup gestartet. Gast Katar musste dagegen eine sehr späte Auftaktniederlage gegen Haiti hinnehmen.

Die mexikanische Nationalmannschaft hat die Turbulenzen beim jüngsten Nations-League-Final-Four erst einmal hinter sich gelassen. Unter neuem Trainer gelang dem Weltranglisten-15. zum Auftakt des diesjährigen Gold Cup in den USA und Kanada ein souveräner 4:0-Sieg gegen Honduras.

Nachdem die Mexikaner in der Nations League gegen die USA mit 0:3 untergangen und am Ende nur Dritter geworden waren, hatte Nationaltrainer Diego Cocca, der gerade einmal vier Monate im Amt gewesen war, gehen müssen. Unter Interimstrainer Jaime Lozano hätte der Re-Start kaum besser laufen können.

Noch in der ersten Minute traf Luis Romo in der Nacht auf Montag (MESZ) in Houston zur Führung und baute diese eigenhändig in der 22. Minute aus. Mit Orbelin Pinedas Treffer zum 3:0 kurz nach der Pause (52.) war endgültig alles klar, ehe Luis Chavez sogar noch auf 4:0 stellte (64.).

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Spieler, der Fans und der Direktoren. Das ist ein Neuanfang", schwärmte der 44-jährige Lozano, der einst selbst für Mexiko aufgelaufen war. "Das scheint etwas Magisches zu sein."

Haiti schlägt Katar tief in der Nachspielzeit

Im zweiten Gruppenspiel trifft Lozanos Mannschaft am Freitag (4 Uhr MESZ) auf den Außenseiter Haiti, der aber ebenfalls mit drei Punkten in das Turnier startete. Der Weltranglisten-87. bezwang Katar durch den Treffer von 1,94-Meter-Stürmer Frantzdy Pierrot in der siebten Minute der Nachspielzeit spät mit 2:1 und feierte damit bereits den sechsten Sieg hintereinander.

Katar, bei dem eigentlich für CONCACAF-Teams vorgesehenen Kontinentalturnier erneut als Gast dabei, steht nun vor dem frühen Aus. Yusuf Abdurisags Führungstreffer in der 20. Minute entpuppte sich als zu wenig. Gegen Honduras ist der WM-Gastgeber von 2022 am Freitag (1.45 Uhr MESZ) fast schon zum Siegen verdammt. 2021 war Katar beim Gold Cup noch bis ins Halbfinale vorgedrungen.