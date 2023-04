Meuselwitz trennt sich von Coach Weber

Der stark vom Abstieg bedrohte Nordost-Regionalligist ZFC Meuselwitz spielt die letzte Karte aus und trennt sich von Cheftrainer Heiko Weber.

Heiko Weber ist nicht länger Coach in Meuselwitz. IMAGO/Picture Point

Der vergangene Sonntag war ein bitterer für den ZFC Meuselwitz: Selbst verloren die Thüringer das Duell gegen den Chemnitzer FC mit 0:3, gleichzeitig gewann der Tabellennachbar und schärfste Konkurrent im Rennen um das rettende Ufer, der FSV Luckenwalde, sein Spiel gegen Lok Leipzig mit 2:1. Die Folge: Luckenwalde und damit Rang 14 sind sechs Spieltage vor dem Ende sieben Zähler entfernt.

Zumal mit der jüngsten Niederlage eine schwarze Serie weitergeht: Die letzten fünf Pflichtspiele in Liga und Pokal gingen allesamt verloren. Ohnehin gelangen im Jahr 2023 in bislang 13 Partien erst zwei Siege. Nun hat der Verein auf diesen Abwärtstrend reagiert und seinen Cheftrainer entlassen: "Heiko Weber ist von seiner Verantwortung für das Regionalligateam mit sofortiger Wirkung freigestellt und beurlaubt", schreibt der ZFC in einer knappen Meldung.

Der "Co" übernimmt

Der 57-Jährige war seit Saisonbeginn im Amt, kam damals von Carl Zeis Jena und machte damit nach seiner Zeit von 2015 bis 2020 das zweite Mal Halt in Meuselwitz. Diese zweite Amtszeit endet nun also deutlich rascher, denn "das Präsidium hat die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird", wie die ZFC-Verantwortlichen die Begründung für die Entlassung des ehemaligen Zweitliga-Stürmers (Carl Zeiss Jena) mitliefern.

Bis zum Saisonende wir nun der aktuelle "Co"-Trainer, Christian Hanne, seine Funktion interimsweise übernehmen. Einen neuen Cheftrainer wollen die Verantwortlichen dann möglichst bis zum 15. Juni präsentieren.