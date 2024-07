Meuselwitz muss Lücken füllen: Einsatzzeiten als Lockmittel für Talente

Der ZFC Meuselwitz hat noch Lücken im Kader. Auch wenn manche Spieler lieber in größere Städte wechseln und somit einen Bogen um den ZFC machen, geht man an der Glaserkuppe die kommenden Transferaktivitäten mit viel Selbstvertrauen an.

Trumpfkarte auf dem Transfermarkt? ZFC-Trainer Georg-Martin Leopold hat sich den Ruf als "Spielerentwickler" erarbeitet. IMAGO/Karina Hessland