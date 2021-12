Meunier und "die wichtigste Aufgabe" gegen Bayern

Vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München hat sich Dortmunds Thomas Meunier vorfreudig gezeigt und die wichtigste Aufgabe gegen den Tabellenführer verraten.

Vier Partien hat Thomas Meunier bereits im Trikot von Borussia Dortmund gegen Bayern München gespielt, viermal verlor der BVB dabei. Nach den beiden Partien der vergangenen Bundesliga-Saison und zwei Supercup-Spielen sollte es am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) endlich ein Erfolgserlebnis geben.

Dass die Ausgangslage mit einigen Problemen beim Gegner besonders günstig sei, will der Belgier aber nicht bestätigen: "Es gibt keine gute Zeit, um gegen die Bayern zu spielen, selbst mit einer C-Mannschaft sind sie immer noch die Bayern. Das haben wir in der Champions League und in der Meisterschaft schon gesehen." Deswegen gelte, dass "wir zu 100 Prozent vorbereitet sein müssen, sonst werden wir sicher keine Chance haben".

Bayern-Spiel im Kopf der ausgefallenen Spieler

Zumindest auf Dortmunder Seite sieht es aber gut aus, verrät Meunier: "Wir fühlen uns gut vorbereitet. Die Mentalität entwickelt sich sehr positiv. Wir haben gegen Wolfsburg eine sehr gute Reaktion auf die Niederlage in Lissabon gezeigt." Und die Personallage habe sich deutlich entspannt: "Was dieses Mal ein Vorteil ist, dass viele Spieler zurückkommen. Wir haben kaum noch Verletzte, wir sind alle bereit." Alle ausgefallenen Spieler hätten bei ihrer Genesung "dieses Spiel gegen die Bayern im Kopf" gehabt: "Das heißt viel, das zeigt ihre Mentalität."

Einer der Comebacker ist Erling Haaland, dessen Rückkehr im Topspiel ein echtes Pfund sein soll. "Wir kennen alle Erling, er spielt in Wolfsburg 20 Minuten und trifft direkt wieder", findet Meunier: "Er kann alles, er ist ein echter Stürmer, davon gibt es keine zwei. Wenn er im Team steht ist das enorm wichtig für uns. Das ist eine Extra-Motivation für den Rest des Teams." Und überhaupt: "Er ist ein super Typ und bringt mit seiner Einstellung und positiven Art viel mit. Wenn er da ist, merkst du das und das ist gut. Er hat vor nichts Angst."

Meunier kündigt Tore an: "Wir werden uns Chancen herausspielen"

Also auch nicht vor den scheinbar übermächtigen Bayern, mit denen der BVB diese Saison gerne so lange wie möglich mithalten will. Das Ergebnis des ersten Liga-Duells will Meunier da gar nicht so hoch hängen: "Der Ausgang des Spiels wird nichts am Rest der Saison ändern. Egal ob wir gewinnen, verlieren oder Unentschieden spielen, es ist die erste von zwei Partien und im Moment ist es nur ein Punkt Abstand." Zuletzt habe sich gezeigt, wie schnell es gehen kann: "Wir müssen bis zum Ende geduldig sein. Vor drei Wochen war angeblich alles entschieden, weil wir verloren haben und Bayern gewonnen hat, danach haben sie verloren und wir gewonnen. Es ändert sich dauernd."

Um trotzdem drei Punkte und die Tabellenführung mitzunehmen, fordert der Rechtsverteidiger eine konzentrierte Defensivleistung: "Die wichtigste Aufgabe wird sicher sein, kein Tor zu kassieren. Wir sind ein offensives Team und werden uns Chancen herausspielen. Wenn wir hinten die Null halten, werden wir vorne auch treffen."