Meunier reist von der belgischen Nationalmannschaft ab

Thomas Meunier muss achtgeben auf eine Wunde am Knie und am Zeh. Deswegen ist der BVB-Verteidiger an diesem Montag auch schon wieder von der belgischen Nationalmannschaft abgereist.

"Thomas hat seit zwei, drei Spielen eine offene Wunde am Knie, bei der man aufpassen muss, dass sie sich nicht entzündet. Die wird immer wieder dick, dann kommt der Schleimbeutel irgendwann dazu. Dazu hat er noch einen dicken Zeh, den wir unter der Woche immer wieder behandeln mussten", hatte Dortmunds Trainer Marco Rose am Sonntag erklärt.



Das seien Problematiken, "die man von außen gar nicht so wahrnimmt. Irgendwann war es dann vorbei."

Zum belgischen Nationalmannschaftstross ist Meunier aber zunächst gereist, um an diesem Montag aber schon wieder die Heimreise anzutreten. Die Roten Teufel, die in der WM-Qualifikation mit 16 Punkten aus sechs Spielen in der Gruppe E einsam an der Spitze thronen, treten an diesem Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich an. Einen Tag vorher (20.45 Uhr) steigt das erste Semifinale zwischen dem amtierenden Europameister Italien und Spanien, was eine Neuauflage des diesjährigen EM-Halbfinals wird.