Meul schrammt beim ersten Finale am Podium vorbei - Garnbret ist zurück

Hannah Meul hat zum Ende der Lead-Saison noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt, beim Weltcup in Jakarta das Podium aber hauchdünn verpasst.

Nach einigen guten Lead-Wettkämpfen in diesem Jahr, in denen Meul das Finale mehrere Male knapp verpasst hatte, stand die 21-Jährige in Indonesien erstmals in einem Lead-Finale der besten acht Kletterinnen.

Nach einem extrem starken Halbfinale am Samstag (Ortszeit), in dem Meul zusammen mit der Südkoreanerin Chaehyun Seo als einzige den Topgriff erreichte, konnte sie im Finale nach Janja Garnbret starten, die die Lead-Saison bisher dominiert hatte, auch wenn sie zuletzt zweimal mit Silber zufrieden sein musste (Koper, Edinburgh).

Meuls Flow durch die Finalroute und der Griff ins Leere

Garnbret hatte durch ihr Top im Finale den Druck merklich erhöht, die Lautstärke des jubelnden Publikums hatten die nachfolgenden Athletinnen in der Isolationszone sicherlich vernommen und wussten somit, dass sie liefern mussten. Meul kletterte daraufhin fast mühelos durch die Finalroute, hatte bei allen Schlüsselstellen dank ihrer Sprungkraft und Flexibilität scheinbar mühelose Lösungen gefunden - und war zudem ziemlich zügig unterwegs.

In der letzten Passage Richtung Top musste sie einen weiten Zug nach oben zu zwei kleinen, nicht einsehbaren winzigen Griffen vornehmen, doch sie platzierte ihre Hand genau zwischen diesen beiden Leisten und rutschte dadurch bei der Wertung 34+ weg. Weil die Halbfinal-Siegerin Chaehyun Seo als letzte Finalstarterin diese Passage überwinden konnte und zuvor die Slowenin Mia Krampl mit 35+ vorgelegt hatte, flog Meul letztlich aus den Medaillenrängen.

Zum Sieg reichte es aber auch für die 21-Jährige aus Seoul nicht, denn für Chaehyun Seo war am vorletzten Griff die Kletterpartie zu Ende und so musste sie sich mit Silber hinter Garnbret begnügen. Für Seo war es der fünfte Podestplatz in dieser Saison, unter dem Strich stehen bei ihr drei Silbermedaillen (Innsbruck, Briancon, Jakarta) und zwei Bronzemedaillen (Chamonix, Edinburgh) in der diesjährigen Weltcup-Bilanz.

Fast perfekter Abschluss

Für Meul war der letzte klassische Weltcup 2022 damit ein fast perfekter Abschluss einer Saison, die für sie den Durchbruch in die absolute Weltspitze bereithielt. Silber bei den Boulder-Weltcups in Brixen und in Innsbruck, dazu die EM-Silbermedaille in München ebenfalls in der Boulder-Disziplin waren so nicht zu erwarten - und haben bei der Kletterin aus Frechen Lust auf mehr ausgelöst.

Der Finaleinzug in einem Lead-Weltcup hat Meul in Jakarta gezeigt, dass sie in einer weiteren Disziplin um die Spitzenplätze mitklettern kann. Auch wenn sich bei ihr nach dem vierten Platz im ersten Moment ein wenig Enttäuschung breit machen dürfte. Für die olympische Kombinations-Disziplin aus Boulder und Lead hat der DAV mit Meul - und Yannick Flohé bei den Herren - zwei heiße Eisen im Feuer für Paris 2024.

Saisonbestleistungen für Demmel und Atkins

Käthe Atkins erreichte das Halbfinale und beendete den Wettkampf in Jakarta auf Platz 14, für die 21-jährige Frankfurterin ist das die beste Platzierung in dieser Lead-Weltcup-Saison. Einen weiteren Schritt nach vorne machte auch Martina Demmel, die das Halbfinale als 18. abschloss - auch für die 20-Jährige aus Böbingen bedeutet das Saisonbestleistung.