Meul: "Ich bin ins Zweifeln gekommen wie noch nie"

Hannah Meul ist die große weibliche Medaillen-Hoffnung im deutschen Klettersport. Im Interview spricht die 22-Jährige über Panik auf der Matte, das Besondere an Brixen und die Defizite des DAV.

Hannah Meul ist gerade erst aus Brixen/Südtirol angereist, als das Gespräch am Dienstag im Teamhotel des DAV stattfindet. Der Boulder-Weltcup in Italien hat für die aus Frechen stammende Meul eine ganz besondere Bedeutung. Hier bestritt sie fast auf den Tag genau vor einem Jahr ihr erstes Boulder-Finale - und krönte dieses mit der Silbermedaille.

Die Erlebnisse ein Jahr später am selben Ort waren anders. Unmittelbar vor dem nächsten Weltcup in Innsbruck spricht sie darüber. Und das brutal reflektiert.

Haben Sie Platz 8 von Brixen verdaut?

Es sind ein paar Tage vergangen, es geht mir gut. Der Fokus liegt schon voll auf Innsbruck, dafür bin ich ziemlich motiviert (Anmerkung der Redaktion: Am Tag nach dem Gespräch schied Hannah Meul überraschend in der Qualifikation aus, das letzte Mal passierte ihr das vor zwei Jahren).

Die damit verbundene Enttäuschung über das Brixen-Resultat war aber schon ziemlich groß.

Im Nachhinein war Brixen einer meiner lehrreichsten Wettkämpfe und sicherlich einer der emotional härtesten. Es war sehr viel Lernen dabei.

Brixen ist für Sie nicht irgendein Weltcup. Was bedeutet Ihnen dieser Ort?

Ich habe dort letztes Jahr meinen Durchbruch geschafft. Vorher bin ich öfter ins Halbfinale gekommen, aber der Finaleinzug dort hat mir gezeigt, was ich leisten kann. Es gibt definitiv eine Hannah Meul vor Brixen 2022 und eine Hannah Meul nach Brixen 2022.

Erstes Weltcup-Finale, erstes Edelmetall: Hannah Meul (li.) bei ihrem "Durchbruch" in Brixen 2022. IFSC

Der Start in den Boulder-Weltcup in Hachioji im April lief bestens, Sie wurden Zweite. Hatten Sie das Gefühl, das neue Jahr geht so erfolgreich weiter?

Meine Vorbereitung auf den Weltcup in Brixen war mehr schlecht als recht. Ich lag zuvor zwei Wochen mit Grippe im Bett und konnte fast nichts machen. Aber wenn ich beim Wettkampf an den Start gehe, weiß ich mittlerweile, dass ich mein grenzenloses Potenzial ausschöpfen kann. In der Qualifikation war ich dann die Beste - da wusste ich, wo ich stehe.

War das Verpassen des Finals dann ein Schock?

Es war nichts Physisches oder Technisches, am Ende war es purer Stress. Ich wollte das Finale so sehr, der Wille war so groß, dass ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ziehe daraus positive Energie. Aber diesmal haben meine Emotionen regelrecht die Macht über mich ergriffen. Ich bin kurz vor dem Ziel ins Zweifeln gekommen und das in einer Art, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Ich wusste nicht mehr, wie ich damit umgehen sollte. Ich bin richtig in Panik geraten und aus diesem Strudel nicht mehr herausgekommen.

Panik als Lehrmeister?

Das Lehrreiche ist die Erkenntnis, dass dieser Druck dazugehört, wenn man ganz oben mitspielen will bzw. mitspielt. Ich liebe diesen Nervenkitzel und akzeptiere auch, dass das, was ich so sehr liebe, mich auch verletzen kann. Ich frage mich, was ich aus dieser Enttäuschung mitnehmen kann, damit ich besser erkenne, was mich stresst, und ich wieder die Macht über meine Gefühle habe. Dass ich meine Selbstzweifel zum Beispiel zulasse, dass ich nichts wegsperre und aus einer eigentlichen Enttäuschung viel stärker herauskomme. Dass das so ist, fühle ich schon jetzt.

Platz 8 in einem Weltcup ist kein Versagen. Oder doch?

Mein Anspruch ist in den Top Ten zu landen, aber natürlich geht es um den Finaleinzug. Das ist eine objektive Bestätigung, etwas Großes geschafft zu haben. In Brixen hat mir das jetzt gefehlt, das machte es so schwierig.

Fünf zweite Plätze im Weltcup, dazu Vize-Europameisterin im Bouldern und EM-Vierte in der Kombination aus Boulder & Lead. Machen Sie sich mittlerweile viel mehr Druck?

Finale, das ist das, was ich in jedem Wettkampf anstrebe - und wovon ich auch ausgehen darf. Die Hannah vor Brixen 2022, die wusste, dass es möglich ist, hat es sich aber nie so richtig eingestanden. Silber in Brixen hat in meinem Kopf den Schalter umgelegt. Als ich vergangene Woche dort ankam, hatte der Veranstalter Fahnen mit meinem Konterfei aufgehängt. Jetzt bin ich so selbstbewusst und kann sagen: Finale, da gehöre ich hin, da fühle ich mich zuhause. Ich weiß aber, dass Erfolg haben das eine ist, und erfolgreich zu bleiben eine ganz andere Nummer ist.

Erfolgreich sein, erfolgreich bleiben: Hannah Meul kennt den Unterschied. IMAGO/Eibner

Die Konkurrenz in der Weltspitze wird immer größer. Überrascht es Sie, dass Jahr für Jahr scheinbar aus dem Nichts vor allem sehr junge Spitzenathletinnen auftauchen?

Nein, gar nicht. Ich bin eher stolz darauf, trotz meiner 22 Jahre Teil dieses Generationswechsels sein zu dürfen. Ich bin ja eine der Neueren, die jetzt ganz oben dabei sind. Seit dem letzten Jahr hat sich abgezeichnet, dass sich eine neue Weltspitze herausbildet. Da weiter dazuzugehören, ist meine größte Motivation.

In Innsbruck endet die Boulder-Saison und die Lead-Wettkämpfe starten. Welche Disziplin liegt Ihnen mehr?

Ich bin froh, dass ich mich nicht beschränken muss auf eine Disziplin, deswegen finde ich neben den Einzeldisziplinen auch die Kombination aus Boulder & Lead total cool. Klar ist, dass ich beim Bouldern bisher erfolgreicher war und deswegen selbstbewusster an den Start gehe.

Spukt Paris 2024 schon in Ihrem Kopf herum?

Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist mein größter Traum, dafür tue ich alles. Das habe ich als Elfjährige schon in alle Freundschaftsbücher reingeschrieben. Ohne diesen Traum hätte ich nicht die Motivation, mich in jedem Training bis zum Äußersten zu pushen. Ich nehme jeden Schweißtropfen gerne mit, ich liebe den Schmerz, der damit verbunden ist.

An welchen Schwächen arbeiten Sie?

Erstmal mag ich das Wort "Schwächen" nicht, ich sehe bei mir noch nicht ausgeschöpfte Potenziale. Zum Beispiel bei der schieren physischen Kraft - da geht schon noch einiges. Es ist schön zu wissen, dass ich noch nicht fertig bin, ich kann noch weiter.

Orientieren Sie dabei sich an Vorbildern?

In der Tat habe ich ein ganz großes, Jan Hojer nämlich (der bisher erfolgreichste deutsche Wettkampfkletterer, Anm. d. Red.). Auch das habe in Freundschaftsbücher und Englisch-Aufsätze in der Schule reingeschrieben. 'Ich möchte eine Profi-Kletterin werden, so wie Jan Hojer.' Wir sind in derselben Kletterhalle groß geworden, seine Schwester war meine erste Trainerin, die mich mit Keksen locken musste, damit ich die Wand nach denselben farblichen Griffen hochklettere. Hätte ich als Elfjährige gewusst, dass ich mir diesen Traum erfülle, wäre ich total ausgerastet. Und wenn wir uns heute noch sehen und er mir gratuliert zu einem Weltcup-Ergebnis, dann bedeutet mir das immer noch unheimlich viel, weil er einfach weiß, was es heißt, auf der Wettkampf-Matte zu stehen.

Aus der elfjährigen Träumerin wurde die "Newcomerin des Jahres 2022", ausgezeichnet im Dezember bei der ZDF-Gala "Sportler des Jahres". Was macht eine solche Ehrung mit Ihnen?

Erst einmal freut es mich für den Klettersport, der dadurch eine unglaubliche Chance bekommen hat, Aufmerksamkeit und Ansehen zu bekommen. Ich bin stolz, für diese Randsportart eine Botschafterin zu sein. Persönlich ist es eine wunderbare Bestätigung für all die Arbeit und Leidenschaft, die ich in diesen Sport stecke.

"Ganz viele Leute, die mich da hochbringen": Hannah Meul (re.) und ihre Trainerin beim DAV, Friederike Kops. picture alliance / Pressefoto Baumann

Apropos Leidenschaft - wieviel Frustration bringt der neue Boulder-Style durch das viele Springen mit sich?

Es ist was Neues, was ich aber total spannend finde. Das Geile am Klettern ist ja, dass man immer vor neue Probleme gestellt wird und es ist sensationell, was der Körper alles abkann, zum Beispiel was sich Muskeln alles merken können für bestimmte Bewegungsabläufe.

Für die dynamischen Elemente beim Bouldern braucht man extrem viel Übung. Kann das DAV-Team diese Dinge entsprechend intensiv üben?

Andere Nationen sind da weiter, speziell die Franzosen oder die US-Amerikaner, die sind da ganz vorne dabei. Die haben jede Woche eine Wettkampf-Simulation, bekommen jede Woche neue Wettkampf-Boulder hingeschraubt. In Deutschland besteht das grundsätzliche Problem, dass das Klettern immer noch den Status einer Randsportart hat. Deswegen müssen wir in kommerziellen Boulderhallen trainieren zu normalen Öffnungszeiten. Und zwischen diesen Hallen-Bouldern und Weltcup-Bouldern liegen Welten.

Sehen Sie den Verband gefordert?

Es ist eine Geldfrage. Aus Sicht von uns Sportlern ist es frustrierend, wenn man diese für die Weltcup-Ergebnisse relevanten Inhalte nicht ausreichend trainieren kann. Wenn ich sehe, dass ich die stärkste Kletterin im Feld bin, aber das nicht zeigen kann, weil ich gewisse Bewegungen nicht oder kaum trainieren kann. Da kann definitiv noch mehr Unterstützung kommen.

Strahlt und hat Forderungen an den DAV: Hannah Meul sieht andere Nationen in Sachen Trainingsmöglichkeiten weit vorne. kicker

Sehen Sie die Gefahr, dass ohne diese Unterstützung durch den Verband oder externe Sponsoren die Leistungsunterschiede zwischen DAV-Athleten und der internationalen Konkurrenz zu groß werden könnte?

Im deutschen Klettersport schlummert viel Potenzial und wir haben viele, die etwas erreichen können. Die gilt es jetzt zu unterstützen und es liegt am Verband, sich zu öffnen. Wenn ich Silber um den Hals hängen habe, dann ist das nicht meine Leistung, sondern das Ergebnis der Arbeit von ganz vielen Leuten, die mich da hochbringen. Um aber ganz oben zu stehen, fehlt noch ein bisschen Unterstützung.

Im deutschen Klettersport schlummert viel Potenzial und wir haben viele, die etwas erreichen können. Die gilt es jetzt zu unterstützen und es liegt am Verband, sich zu öffnen.

Zum Abschluss noch eine Frage zum plötzlichen Unfalltod Ihres DAV-Kollegen Christoph Schweiger im April. Wie gehen Sie mit diesem Schicksalsschlag um?

Meine Einstellung zu dem, was ich tue, hat sich nochmal geändert. Ich hatte es schon vorher als das größte Glück gesehen, Profikletterin zu sein. Nun sehe ich das als größtes Geschenk an, immer wieder zu zeigen, was ich kann und diese Liebe zum Klettersport mit so vielen Leuten teilen zu können. Was da passiert ist, akzeptiert man nicht und man stellt auch keine Sinnfrage. Höchstens den Sinn, dass das, was ich täglich tue, doch nicht so alltäglich ist. Ich hoffe, das macht mich noch stärker.

Interview: Bernd Staib

