Metzingen mit Last-Minute-Transfer vor dem Trainingsauftakt

Nächsten Montag (1. Juli) startet der Handball-Bundesligist TuS Metzingen in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Kurzfristig präsentieren die Verantwortlichen noch einen Neuzugang. Von der HSG Blomberg-Lippe kommt eine Spielmacherin.

Nele Franz wechselt nach Metzingen. Die gebürtige Bielefelderin hat bei den "Tussies" für zwei Jahre unterschrieben. Sie kommt vom Liga-Konkurrenten Blomberg-Lippe.

Schon länger war Manager Ferenc Rott auf der Suche nach einer Lösung für die Rückraum-Mitte-Position und befand sich in einigen Gesprächen. "Nach dem Abgang von Marte Juuhl Svensson, der Schwangerschaft von Sandra (Anm. d. Red.: Erlingsdottir) und der langanhaltenden Verletzung von Rebecca (Rott) hatte ich schon länger das Gefühl: Wir müssen auf der Spielmacher-Position noch mal nachlegen, vor allem da wir nächstes Jahr europäisch spielen und hier einige englische Wochen auf uns warten."

Die 24-jährige Franz wurde 2020/21 HBF-Spielerin der Saison, war Zweite der Torschützen-Liste und hat auch schon ihre ersten A-Länderspiele für Deutschland absolviert. Nach zwei schweren Knieverletzungen in 22/23 und 23/24 standen die Zeichen auf Abschied in Blomberg. "Nach den Verletzungen möchte ich jetzt woanders neu angreifen, von null starten und neue Ziele verfolgen. Auch, weil ich hier nicht mehr hundertprozentiges Vertrauen gespürt habe", begründete Franz Ende März ihre Entscheidung, die HSG zu verlassen.

Rott: Franz möchte es allen beweisen

In Metzingen hat die angehende Gymnasiallehrerin die medizinischen Tests alle bestanden und brennt jetzt auf den Start mit dem neuen Team am 1. Juli. "Ich freue mich, dass die Verantwortlichen des Vereins mir nach meiner langen Verletzungspause das Vertrauen schenken. Das ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich im Vorfeld schon bedanken. Jetzt möchte ich in diesem professionellen und tollen Umfeld wieder zu alter Stärke zurückfinden und dem Club mit meinen Erfahrungen national aber eben auch international weiterhelfen", so Nele Franz.

Sofern Sie zu alter Stärke zurückfindet, könnte sich der Transfer für Metzingen noch als echter Coup rausstellen. "Ich habe in den Gesprächen mit Nele gleich gespürt, dass Sie nach den Verletzungen es unbedingt allen beweisen möchte. Ihre Qualitäten kennen wir alle, auch aus den direkten Duellen. Nach dem bei unseren Ärzten der Daumen hoch ging, war mir klar, dass wir Ihr diese Chance und das Vertrauen geben wollen. Ich bin mir sicher, dass Sie das mehr als nur zurückzahlen will, hoch motiviert ist und unseren Fans mit Ihrer Spielweise viel Freude bereiten wird", meint Rott.