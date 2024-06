115 Minuten Überzahl: St. Etienne steigt dramatisch in die Ligue 1 auf

Der ehemalige französische Rekordmeister AS St. Etienne ist zurück in der Ligue 1. Relegations-Gegner Metz verließ in einem bemerkenswerten Rückspiel spät das Glück.

Nach Bundesliga-Regularien wäre der FC Metz erst gar nicht in die Relegation gekommen. Am Ende der Ligue-1-Saison stand das Team aus dem Nordosten Frankreichs mit der gleichen Punktzahl und Tordifferenz da wie der 17. aus Lorient, hatte aber weniger Tore erzielt. Weil in Frankreich aber der direkte Vergleich ausschlaggebend ist und Metz dort die mehr geschossenen Auswärtstore vorweisen konnte, durfte das Team in die Relegation - und hatte nach dem 1:2 im Hinspiel gegen die AS St. Etienne vor eigenem Publikum die Möglichkeit, die Klasse zu halten.

Doch die Partie begann denkbar schlecht für Metz: Angreifer Diallo, einer von drei Senegalesen in der Startelf, erwischte Gegenspieler Appiah mit offener Sohle am Knie und sah nach VAR-Eingriff bereits in der 5. Minute die Rote Karte. Mit einem Mann weniger den Hinspiel-Rückstand egalisieren - ein aussichtsloses Unterfangen? Keineswegs. Angetrieben vom heimischen Publikum gelang Metz in Unterzahl ein Doppelschlag: Zunächst traf Camara nach Hereingabe von Udol aus kürzester Distanz vom 1:0 (17.), kurz darauf erhielt Mittelstürmer Mikautadze einen sehr schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den er selbst mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0 verwandelte (25.).

Entscheidung in der 116. Minute

Metz blieb das Glück auch in der Folge meistens treu. St. Etienne verkürzte zwar bald in Person des aufgerückten Innenverteidigers Petrot nach einer Ecke (35.), vergab aber reihenweise Chancen, um die Partie in Überzahl für sich zu entscheiden. Somit ging es in die Verlängerung, wo Metz weiterhin taumelte, sich aber nach Kräften wehrte, um das Elfmeterschießen zu erzwingen. Schließlich verließ den FCM aber das Glück, der kurz zuvor eingewechselte Wadji traf kurz vor Ende - nach inzwischen über 110 Minuten Überzahl - zum 2:2 (116.) und hievte St. Etienne dramatisch zurück in die Ligue 1.

Ins Unterhaus war der einstige Spitzenklub 2022 nach 18 Jahren in der Ligue 1 abgestiegen. Bis zu diesem Jahr war St. Etienne mit zehn Titeln auch noch französischer Rekordmeister, mittlerweile ist Paris St. Germain (zwölf) allerdings vorbeigezogen. Für Metz geht die Achterbahnfahrt hingegen weiter: Im dritten Jahr in Folge steigt der Verein entweder auf oder ab.