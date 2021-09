Doppelpack Hakimi: PSG siegt schon wieder in der Nachspielzeit

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen hat Paris St. Germain durch ein Tor tief in der Nachspielzeit gewonnen. Beim Tabellenletzten aus Metz rettete Achraf Hakimi mit der letzten Aktion dem Star-Ensemble die perfekte Bilanz in der Ligue 1.

Wirklich nichts hatte zu Beginn auf eine derart enge Angelegenheit hingedeutet. Auch ohne den verletzten Messi, der sich beim 2:1 über Lyon am Sonntag offenbar eine Knochenprellung im Knie zugezogen hatte, überrannte der Erste den Letzten in der Anfangsphase nach allen Regeln der Kunst. Folgerichtig ging der haushohe Favorit auch schnell in Führung: Nach einem überragenden Steilpass von Neymar konnte Metz-Verteidiger Udol Icardis Lupfer noch von der Linie kratzen, den Nachschuss von Hakimi erreichte er aber erst dahinter - die Torlinientechnik gab dem Referee das Signal für das 1:0 des Star-Ensembles (5.).

PSG verfällt plötzlich in Lethargie - und kassiert den Ausgleich

Auch in der Folge ging es für die Hausherren oft zu schnell, vor allem den auf der Zehner-Position extrem spielfreudig agierenden Neymar bekam Metz nicht ansatzweise in den Griff. Alleine Mbappé (10., 12., 22.) hätte das Spiel schon früh entscheiden können, agierte aber im Abschluss viel zu nachlässig. Das hätte Metz fast spektakulär bestraft, Dianes wunderbarer Fallrückzieher flog nur knapp vorbei (24.).

PSG zeigte sich offenbar beeindruckt von diesem Kabinettstückchen, der Fallrückzieher war der Auftakt für eine Phase, in der der Letzte gegen den Ersten plötzlich das aktivere Team war - und sich nicht ganz unverdient dafür belohnte: Kouyaté köpfte eine Gueye-Ecke zum überraschenden Ausgleich ein (39.). Und zur Pause hätte der krasse Außenseiter gegen nun seltsam lethargische Pariser sogar führen können, führen müssen - Gueye scheiterte mutterseelenalleine vor Navas am stark reagierenden PSG-Keeper (45.).

Mbappé sorgt für Beinahe-Skandal

Der Halbzeitpfiff tat dem Favoriten gut, nach dem Seitenwechsel übernahm PSG wieder das Ruder - ohne dabei so spielfreudig zu wirken wie noch in der Anfangsphase. Viel lief über Neymar, der mit einem Flachschuss nur knapp die erneute Führung verpasste (57.) und eine gute Chance von Hakimi glänzend vorbereitete (65.). Vieles blieb aber brotlose Kunst beim Vizemeister des Vorjahres - und wie im ersten Durchgang ging PSG auch Mitte des zweiten Abschnitts der Zug zum Tor verloren.

Viel passierte nicht vor dem Metz-Tor, nur eine Szene sorgte für große Aufregung: Nach einer Verletzungsunterbrechung sollte Mbappé den Ball zu Metz zurückspielen, lupfte ihn aber beinahe über Keeper Oukidja hinweg, der mit einer herausragenden Parade noch größere Diskussionen verhinderte (83.).

Mit der letzten Aktion: Hakimi schießt PSG doch noch zum Sieg

Ansonsten blieb auch die Einwechslung Draxlers (81.) wirkungslos, das noch sieglose Metz war dicht dran, den überraschenden Punkt ins Ziel zu retten, schwächte sich aber selbst: Kapitän Bronn sah wegen Ballwegschießens Gelb-Rot (90.+1) - und mit der letzten Aktion des Spiels schlug PSG wie schon gegen Lyon dann doch noch zu. Neymar verlagerte mit einem blitzgescheiten Pass nach rechts zu Hakimi, der in die Mitte zog und mit links ins lange Eck traf (90.+5).

Die Bilanz des Hauptstadtklubs bleibt damit also doch makellos, in der Ligue 1 stehen sieben Siege in sieben Spielen zu Buche - und der Vorsprung auf Verfolger Marseille (0:0 Angers) wächst ebenfalls an. Am Samstag (21 Uhr) empfängt Pochettinos Team dann Montpellier.