Mets reist nicht zur Nationalmannschaft

Karol Mets wird nun doch nicht zur estnischen Nationalmannschaft reisen. Leichte Belastungsreaktionen im Knie des Abwehrspielers von Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli sorgten für den Sinneswandel.

Wichtige Stütze in der Abwehr des FC St. Pauli: Karol Mets. picture alliance / nordphoto GmbH/ Witke

Wie die Hamburger am Dienstag meldeten, hätten Absprachen zwischen Verantwortlichen des estnischen Fußballverbandes sowie des FC St. Pauli dazu geführt, dass Mets nun doch nicht zu den anstehenden Länderspielen der Balten reist. Vorausgegangen war eine "leichte Belastungsreaktionen im Knie" beim 30-jährigen Abwehrspieler.

Gegen Aserbaidschan ohnehin gesperrt

Mets hätte das EM-Qualifikationsspiel Estlands gegen Aserbaidschan ohnehin wegen einer Gelbsperre verpasst. Am 17. Oktober testet sein Heimatland, das in der von Belgien und Österreich angeführten Qualifikationsgruppe F sieglos Letzter ist, zudem in einem Freundschaftsspiel gegen Thailand.

In der Defensive des FC St. Pauli ist Mets in dieser Spielzeit bislang fester Bestandteil. In sieben Zweitliga-Einsätzen erreicht der im Winter vom FC Zürich gekommene 1,91-Meter-Mann einen kicker-Notenschnitt von 3,50.