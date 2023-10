Metropolitan Division: Zwei Favoriten und ein letzter Anlauf

In der Nacht von Montag auf Dienstag startet die NHL in ihre Saison 2023/24. In der Metropolitan Division gibt es dabei zwei klare Favoriten sowie ein Team, das mit neuem Superstar auf einen neuen Titelanlauf hofft. Eine Vorschau ...

Kämpfen in der Metropolitan Division um die Play-off-Plätze: Erik Karlsson (li.) mit Pittsburgh und Jack Hughes mit New Jersey.

DIE FAVORITEN

Carolina Hurricanes

Bis unter die letzten Vier kam Carolina im vergangenen Jahr, unterlag im Conference-Finale allerdings per "Sweep" mit 0:4 gegen Florida. Nun soll es mehr werden bei den Hurricanes, deren Mannschaft im Sommer noch einmal etwas aufpeppt wurde: So kamen mit Dmitri Orlov und Rückkehrer Tony DeAngelo zwei spielstarke Verteidiger, während einzig Shayne Gostisbehere das Team verließ. Die Top-Sechs in der Defensive ist mit Brent Burns, Jaccob Slavin, Brady Skjei, Brett Pesce und den Neuen sogar noch einmal einen Tick besser besetzt als im Vorjahr.

Tor und Angriff blieben in punkto Leistungsträgern weitestgehend zusammen. Michael Bunting, der 2022/23 in Toronto die 50-Scorerpunkte knackte, ersetzt Max Pacioretty (nun Washington), der verletzungsbedingt im letzten Jahr auf ganze fünf Einsätze gekommen war. Weiteres Plus: Noch junge Schlüsselspieler, wie Andrei Svechnikov (23) oder Martin Necas (24) erreichen gerade erst ihren Leistungszenit. Das Team aus Raleigh in North Carolina ist daher erneut ein heißer Titelkandidat.

New Jersey Devils

Nur einen Punkten trennten Devils und die topplatzierten Hurricanes am Ende nach der Hauptrunde - als die beiden besten Teams der Eastern Conference. In Play-off-Runde zwei gewann Carolina deutlich mit 4:1. Zumindest in Sachen Offensive aber gehört New Jersey schon jetzt zu den besten Teams der Liga. Mit Jack Hughes (22), Kapitän Nico Hischier (24), seinem Schweizer Landsmann Timo Meier (26), oder dem Schweden Jesper Bratt (25) ist die Abteilung Attacke exzellent besetzt.

Von den Stammkräften des Vorjahres gingen derweil einzig Routinier Tomas Tatar und Miles Wood (beide nach Colorado) sowie Ryan Graves (Pittsburgh). Auf der Habenseite steht dagegen mit Routinier Tyler Toffoli (31) ein Rechtsaußen, der nicht nur enormer Erfahrung bringt, sondern auch eine weitere Option für die ersten beiden Sturmreihe darstellt. Die Defensive und das relativ junge Torhütergespann mit dem Schweizer Akira Schmid (23) und dem Tschechen Vitek Vanecek (27) mag leichte Schwachpunkte aufweisen, doch New Jersey gehört insgesamt schon jetzt zu den besten jungen Teams der Liga und ist bereits ein Außenseiter auf den Titel.

New York Rangers

Die Ambitionen sind groß bei den Rangers, die in Play-off-Runde eins zuletzt allerdings schmerzhaft mit 3:4 am Lokalrivalen New Jersey - beide Arenen trennen nur rund 20 Kilometer - scheiterten. Die beiden teuren Nachverpflichtungen der vergangenen Saison, Vladimir Tarasenko (nach Ottawa) sowie Patrick Kane (noch kein neuer Verein) sind Geschichte. Mit Blake Wheeler (37), der für Winnipeg zuletzt noch über 60 Scorerpunkte erzielte, kam zumindest ein prominenter Stürmer neu hinzu. Mit den Topscorern Artemi Panarin und Mike Zibanejad, die zur Elite der NHL gehören, ist der Angriff dennoch weiter gut besetzt.

Auch insgesamt herrscht große Kontinuität im Kader, Nummer eins Igor Shestyorkin gehört zu den besten Keepern der Welt, neuer Backup ist der 37-jährige einstige Stanley-Cup-Keeper der L.A. Kings, Jonathan Quick. Norris-Trophy-Finalist Aaron Fox und Kapitän Jacob Trouba führen die Abwehr, K'Andre Miller wächst in diese Aufgabe. Mit Erik Gustafsson (31) kam ein Powerplay-Spezialist hinzu. Und so ist das Original-Six-Team weiter zu dem engeren Kreis der Favoriten zu zählen.

DIE PLAY-OFF-KANDIDATEN

Pittsburgh Penguins

Abgesehen vom allerersten Jahr mit Sidney Crosby (2005/06) hatte sich Pittsburgh über eineinhalb Jahrzehnte stets für die Play-offs qualifiziert, bis ins vergangene Jahr, als die Endrunde knapp verpasst wurde. Mit dem neuen Sportchef Kyle Dubas, der durchaus überraschend aus Toronto in die "Steel City" wechselte, nehmen die Penguins nun noch einmal einen Anlauf auf die Play-offs in der Ära von Crosby, Evgeni Malkin und Kris Letang.

Mit Erik Karlsson wechselte kein geringerer als der amtierende Norris-Trophy-Gewinner von den San Jose Sharks zurück in die Eastern Conference. 101 Scorerpunkte machte der Offensivverteidiger, der auf dem Eis eher wie ein vierter Stürner agiert, 2022/23 bei einem der schwächsten Teams der Liga. Dubas baute das Team auch darüber hinaus um, holte für den Sturm unter anderem die Stanley-Cup-Sieger Reilly Smith (mit Vegas) und Lars Eller (Washington). Reicht dies dafür, wie erhofft sogar noch einmal nach dem Titel zu greifen? Zweifel sind angebracht.

New York Islanders

Anders als Pittsburgh erreichten die Islanders - dank zwei Punkten mehr - die Play-offs immerhin. Dort aber war schnell Endstation gegen Carolina (2:4). Während die Defensive dank Startorhüter Ilya Sorokin, aber auch einem stark nach hinten arbeitenden Kollektiv das Prunkstück der Islanders bleibt, drückte vorne mit mauen 243 erzielten Treffern der Schuh.

Im Sommer tat sich kaum etwas am Kader. Einerseits ließ die Situation unter dem Salary Cap nichts zu, andererseits wird Manager-Legende Lou Lamoriello, dem mit 80 Jahren ältesten NHL-Sportchef, im Umfeld durchaus fehlende Kreativität in Sachen Verbesserung des Teams vorgeworfen. Keine Frage, die Islanders, bei denen Bo Horvat in seine erste volle Saison auf Long Island gehen wird, sind weiter ein unangenehm zu spielendes Team. Allerdings keines, das die Favoriten in Sachen Spielstärke das Fürchten lehren wird.

Washington Capitals

Wie in Pittsburgh ist auch in Washington längst nicht mehr alles Gold, was glänzt - nur, dass Washington zudem auch keinen Erik Karlsson holte. Superstar Alex Ovechkin, mitterweile 38, könnte zwar weiterhin noch den ewigen Torrekord von Wayne Gretzky brechen, seine beste Zeit liegt aber hinter ihm. Ähnliches gilt für Nicklas Bäckström (35), aber auch Evgeny Kuznetsov (31), um den sich bereits anhaltende Tauschgerüchte rankten.

Die Altstars kosten zudem viel Geld, sodass weitere Hilfe aus den eigenen Reihen kommen muss. Rasmus Sandin schlug nach seinem Transfer im vergangenen Jahr mit zwölf Punkten in 15 Spielen voll ein und könnte Druck von Starverteidiger John Carlson (33) nehmen. Dylan Strome (26) hat die Chance, sich früher oder später zum Nummer-eins-Center zu entwickeln, der er in Sachen Punkten schon 2022/23 war. Im Vergleich zu den Topteams der Division zeigt die Entwicklungskurve in der US-Hauptstadt dennoch eher weiter nach unten als nach oben.

DIE AUSSENSEITER

Columbus Blue Jackets

Als mit Abstand schwächstes Team der Conference schlossen die Blue Jackets im vergangenen Frühjahr. Mit Mike Babcock sollte ein prominenter, wenngleich umstrittener Coach den jungen und durchaus talentierten Kader auf dem Weg nach oben formen. Doch eine "Handy-Affäre" sorgte kurz vor Trainingsstart Mitte September 2023 dafür, dass Babcock nach wenigen Monaten von sich aus zurücktrat und der designierte Associate Coach Pascal Vincent nun als Chef übernimmt. Keine idealen Voraussetzungen.

Dabei gibt es in Ohio durchaus berechtige Hoffnungen was die sportliche Zukunft für die kommenden Jahr angeht. Zusätzlich zu Topstürmer wie Johnny Gaudreau und Patrik Laine verfügen die Blue Jackets über zahlreiche qualitativ starke junge Talente, allen voran Center Adam Fantilli (18), den Columbus erst im Sommer im Draft an bereits zweiter Stelle auswählte und der auf Anhieb in der NHL starten soll. Verstärkt wurde auch die Abwehr - mit Ivan Provorov (26, Philadelphia) sowie Damon Severson (29, New Jersey) sogar von direkten Divisionskonkurrenten kommend. Babcock-Affäre hin oder her: Die Blue Jackets befinden sich im Aufwind und dürfte sich 2023/24 zumindest in Sachen Punktausbeute ein gutes Stück verbessern.

Philadelphia Flyers

Provorov ging nach Columbus, Kevin Hayes nach St. Louis, DeAngelo zurück nach Carolina, James van Riemsdyk nach Boston. Die Flyers, die im vergangenen Jahr im Osten noch vor den Blue Jackets und Montreal abschlossen, verloren im Sommer durchaus nicht unfreiwillig weiter an Substanz. Der erfahrene Coach John Tortorella ist maßgeblich am Neuaufbau beteiligt und will das Team umbauen zu einer hart arbeitenden, aber auch durchschlagskräftigen Gruppe.

Prominente Neuzugänge sucht man im Kader vergeblich, gesetzt wird auf einen langsamen Aufbau mit eigenen Talenten aus dem Draft. Die besten von diesen, der noch Russland spielende Matvei Michkov - Nummer fünf im Draft 2023 -, oder der noch am College spielende WM-Teilnehmer Cutter Gauthier (USA), entwickeln sich zunächst jedoch anderswo weiter. Ein klarer Fingerzeig darauf, was in Philadelphia in der kommenden Saison erwartet werden kann: Der schmerzliche Beginn ein Neuaufbaus im Tabellenkeller.