Meterlanges Banner der BVB-Fans in Wembley gegen Rheinmetall-Deal

Dass Borussia Dortmund eine Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall eingegangen ist, kommt nicht überall gut an. Auch beim Champions-League-Finale ist das zu sehen.

Fans von Borussia Dortmund haben beim Champions-League-Finale gegen Real Madrid am Samstagabend in Wembley (hier im LIVE!-Ticker) gegen den Vertrag des BVB mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall protestiert. "Rheinmetall: Mit dem Fußball zum Saubermann-Image?", stand auf einem meterlangen Banner. Darunter: "Protecting BVB from sportswashing is our mission", also: "Den BVB vor Sportswashing zu schützen ist unsere Mission."

Unter Sportswashing versteht man das Ziel, den eigenen Ruf durch die Verbindung mit positiv konnotierten Sportvereinen oder Sportveranstaltungen zu verbessern. Der Deal der Schwarz-Gelben mit Rheinmetall hatte medial für einigen Gegenwind gesorgt. Auch die Wirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur (Die Grünen), hatte sich gegenüber dem kicker dazu geäußert.

Das Sponsoring als "Champions Partner" ist zunächst auf drei Jahre angelegt und bringt den Dortmundern je Vertragsjahr einen hohen einstelligen Millionenbetrag ein. Es umfasst Bandenwerbung, Vermarktungsrechte sowie Event- und Hospitality-Angebote. Der BVB hatte sich vor Abschluss des Vertrags Meinungen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und der eigenen Anhängerschaft eingeholt und abgewogen, ob der Konzern zu den Werten von Borussia Dortmund passt.