Metcalfe: Neue Position und neue Rolle

Die Positionierung von Connor Metcalfe beim FC St. Pauli hatte sich schon mit Vorbereitungsbeginn verändert, weil Neu-Coach Fabian Hürzeler den Australier deutlich weiter vorne als zuvor eingesetzt am gefährlichsten sieht. Inzwischen hat der 23-Jährige am Millerntor auch eine neue Rolle: die des Matchwinners.

In der vergangenen Woche gegen Hannover hatte er mit einem herrlichen Schlenzer zum 2:0-Endstand maßgeblich die Weichen gestellt, am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern nun erzielte Metcalfe sogar das goldene Tor zum 1:0. Weil er beim Traumpass von Eric Smith den richtigen Laufweg machte und dann überlegt mit der Innenseite die lange Ecke anvisierte. "Es war Intuition", sagt er und verrät wenig überraschend: "Ich bin sehr glücklich über diese Entwicklung." Weil sie in dieser Form nicht absehbar war und schwere Wochen hinter Metcalfe liegen.

Im Sommer aus Australien gekommen, fand Metcalfe im System mit Mittelfeldraute zunächst keinen richtigen Platz bei Timo Schultz, blieb auch nach der taktischen Umstellung des Ex-Trainers auf eine Dreierkette ein Joker - und musste dann auch noch verdauen, dass sein großer Traum von der WM-Nominierung zerplatzt war. "Der Urlaub zu Hause", sagt er, "hat mir gut getan. Ich habe aufgetankt."

Hürzeler will für die Entwicklung kein Lob einheimsen

Als weiterer Karrierebeschleuniger entpuppte sich der Trainerwechsel und die neue Position. Hürzeler wollte Metcalfe im 3-4-3-System als verkappten Flügelstürmer deutlich weiter vorne auf der rechten Seite haben, weil er schon zum Dienstantritt dessen Abschlussqualitäten rühmte. Gegen Kaiserslautern wies er diese abermals nach, der Trainer ist jedoch weit davon entfernt, sich den Löwenanteil an der Entwicklung des 23-Jährigen zuzuschreiben: "Connor blüht nicht unter mir so auf", sagt Hürzeler, "sondern er ist einfach ein sehr junger Spieler, der im Sommer von einem anderen Kontinent kam, der eine gewisse Zeit brauchte. Er explodiert nicht unter meiner Leitung, sondern es ist auch das Ergebnis der Arbeit, die wir schon im alten Trainerteam gemacht haben."

Für Metcalfe selbst indes ist es sehr wohl auch eine Frage der neuen Position. "Die Position als Rechtsaußen ist für mich neu, aber ich fühle mich dort sehr wohl." Erst Recht, seit er in dieser auch noch die neue Rolle des Matchwinners einnimmt.