Messis Jugendtrainer Dominguez: "Viele sollten sich bei ihm entschuldigen"

Lionel Messis Jugendtrainer Enrique Dominguez verrät, wieso der Weltmeister-Kapitän auch die WM 2026 spielen sollte und warum Messi in Argentinien lange einen schweren Stand hatte.

Endlich hat er es geschafft: Lionel Messi ist mit 35 Jahren im Fußballer-Olymp angekommen, mit dem Weltmeister-Titel (4:2 i.E. gegen Frankreich) hat der siebenmalige Ballon-d'Or-Gewinner jeden wichtigen Preis an Land gezogen. Einer, der dies schon immer ahnte, ist Enrique Dominguez. Der 68-Jährige war in der Jugend bei den Newell’s Old Boys in Rosario einer der ersten Trainer Messis.

Messi verspüre Spiele als "Spaziergang durchs Stadtviertel"

Im kicker-Interview offenbart Dominguez nun Einblicke. Beispielsweise verspüre Messi keinen Druck, "Leo machte es immer Spaß, wenn es um etwas ging". Ganz egal wie groß das Spiel, für Messi seien diese "wie für uns ein Spaziergang durch unser Stadtviertel: etwas Normales. Diese Natürlichkeit hatte er immer." So auch bei der gesamten WM 2022, in der Messi (kicker-Notenschnitt 1,79) spielte, "wie einst schon als Junge: außergewöhnlich, faszinierend, mutig, mit sich und seinem Spiel im Reinen". Dass Messi in Katar brillierte, sei "phänomenal und zeigt, wie fokussiert und fit er war".

Dabei litt Messi durchaus an den stetigen Vergleichen mit der vor zwei Jahren verstorbenen argentinischen Ikone Diego Maradona. Im Nationaltrikot habe "La Pulga" bis zu den jüngsten Titelgewinnen etwas gefremdelt, auch die fußballerischen Ähnlichkeiten zwischen den beiden ("flink, ähnlich groß, Linksfuß, technisch exquisit") seien schuld gewesen.

Messis einziger Fehler? "Nicht Maradona zu heißen"

Dominguez kommt daher zu einem klaren Schluss: Viele Fans, die auch starke Kritiker waren, "sollten jetzt um Entschuldigung bitten, statt den Titel zu feiern". Messis einziger Fehler sei es fast schon gewesen, "nicht Maradona zu heißen". Zahlreiche Verfechter der "Maradona-Seite" hatten Messi gar "die Klasse abgesprochen. Dabei, so ist mein Eindruck, war es längst auch Maradona klar, dass ihn Messi überholen würde."

Seinen Frieden sollte Messi nun aber gefunden haben. Dass er "der Kapitän mit der Binde", aber "andere die wahren Anführer" seien, dürfte Geschichte sein. Mit dem WM-Titel im Rücken könnten ab sofort "vielleicht beide Seiten, Öffentlichkeit und Leo, genießen. Ohne Messlatten."

Selbst vielen Politikern ließen Teile der Öffentlichkeit mehr durchgehen als Messi auf dem Platz. Enrique Dominguez

Die Entscheidung Messis weiterzumachen, befindet Dominguez derweil als eine gute. Im Gegensatz zu früher, als Fehler als "fehlende Qualität" gesehen wurden und es "nicht wenige Menschen in Argentinien" gegeben hätte, "die bei diesem Fußballer nach Fehlern suchten", könne Messi nun "in Ruhe weiterspielen, weil dies alles vergessen ist". Zuvor sei die Situation so krass gewesen, dass in Argentinien "selbst vielen Politikern Teile der Öffentlichkeit mehr durchgehen ließen als Messi auf dem Platz".

WM 2026? Messi soll "weltweite Abschiedsshow" geben

Dominguez, der nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich "schwimmen" ging, "allein mit den Erinnerungen", die er mit Messi teile, hat gar noch einen Vorschlag für seinen einstigen Schützling parat: "Er soll noch die WM 2026 spielen, als eine weltweite Abschiedsshow. Wir sollen diesen Fußballer genießen und ihn genießen lassen."

Lesen Sie im kicker-Interview in der Donnerstagsausgabe oder im e-Magazine außerdem, warum die WM Messis bislang bestes Turnier war, was ihn als stillen Anführer ausmacht, wieso "La Pulga" wohl nicht mehr nach Argentinien zurückkehren wird, und welche Rolle Nationalcoach Lionel Scaloni sowie der Copa-America-Sieg 2021 spielten.